الدفاع الروسية: تدمير 30 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود

أرشيفية
الخميس، 18-12-2025 12:24 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 30 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود في غضون ثلاث ساعات.

وأوضحت الوزارة في بيان: "بين الساعة 20:00  والساعة 23:00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 30 مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "تم تدمير 17 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم و13 مسيرة فوق البحر الأسود".

ويستمر الجيش الروسي في التصدي للمسيرات والتقدم على جميع المحاور، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة، حيث أكدت الدفاع الروسية تحرير بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.


هذا وصرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف بأن خسائر أوكرانيا في 2025 تجاوزت 103 آلاف قطعة سلاح بينها 5500 قطعة غربية وهو ما يعادل ضعف أرقام عام 2024.

RT

 
 


