الدفاع الروسية: تدمير 30 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود

وأوضحت الوزارة في بيان: "بين الساعة 20:00 والساعة 23:00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 30 مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 17 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم و13 مسيرة فوق البحر الأسود".
ويستمر الجيش الروسي في التصدي للمسيرات والتقدم على جميع المحاور، وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة، حيث أكدت الدفاع الروسية تحرير بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
هذا وصرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف بأن خسائر أوكرانيا في 2025 تجاوزت 103 آلاف قطعة سلاح بينها 5500 قطعة غربية وهو ما يعادل ضعف أرقام عام 2024.
RT
-
أخبار متعلقة
-
وزير دفاع فنزويلا: تهديدات ترامب لا تُخيف الجيش
-
ميلوني تكشف "العدو الحقيقي للاتحاد الأوروبي"
-
نتنياهو يعلن "أكبر صفقة غاز لإسرائيل على الإطلاق" مع مصر
-
الصراع مع فنزويلا .. واشنطن تلوّح بالقوة وترامب يستعد لخطاب مصيري
-
أكثر من 1600 قتيل في هجمات على المراكز الصحية بالسودان
-
ميرتس: سأصر شخصيا على تسليم الأصول الروسية لأوكرانيا
-
الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية لعام 2026
-
مصر .. بيان جديد بعد غرق 14 مصريًا قرب كريت اليونانية