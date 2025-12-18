ميلوني تكشف "العدو الحقيقي للاتحاد الأوروبي"

وقالت ميلوني في البرلمان: "أنا شخصيا أرى أنه من غير المجدي، وربما حتى الضار، إلقاء السهام على عدو وهمي، لأن العدو الحقيقي الذي يجب مواجهته هو عجزنا عن اتخاذ القرارات وأيديولوجيا التدهور التي تمسك بها الاتحاد الأوروبي بقوة في السنوات الأخيرة".
وأضافت أن القارة الأوروبية غير قادرة على عكس "الشتاء الديموغرافي"، كما اختارت طريق التنظيم المفرط "الخانق" على حساب الابتكار، واستسلمت للتبعية العسكرية للولايات المتحدة والتبعية التكنولوجية للصين.
وكان البيت الأبيض قد نشر سابقا عقيدة الأمن القومي الجديدة للولايات المتحدة، والتي تطلب من أوروبا تحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها بجهدها الخاص.
-
أخبار متعلقة
-
وزير دفاع فنزويلا: تهديدات ترامب لا تُخيف الجيش
-
الدفاع الروسية: تدمير 30 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود
-
نتنياهو يعلن "أكبر صفقة غاز لإسرائيل على الإطلاق" مع مصر
-
الصراع مع فنزويلا .. واشنطن تلوّح بالقوة وترامب يستعد لخطاب مصيري
-
أكثر من 1600 قتيل في هجمات على المراكز الصحية بالسودان
-
ميرتس: سأصر شخصيا على تسليم الأصول الروسية لأوكرانيا
-
الشيوخ الأمريكي يقر ميزانية دفاع قياسية لعام 2026
-
مصر .. بيان جديد بعد غرق 14 مصريًا قرب كريت اليونانية