ميلوني تكشف "العدو الحقيقي للاتحاد الأوروبي"

الوكيل الإخباري- صرحت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني بأن العدو الحقيقي للاتحاد الأوروبي هو عجزه عن اتخاذ القرارات والتبعية العسكرية للولايات المتحدة.



وقالت ميلوني في البرلمان: "أنا شخصيا أرى أنه من غير المجدي، وربما حتى الضار، إلقاء السهام على عدو وهمي، لأن العدو الحقيقي الذي يجب مواجهته هو عجزنا عن اتخاذ القرارات وأيديولوجيا التدهور التي تمسك بها الاتحاد الأوروبي بقوة في السنوات الأخيرة".



وأضافت أن القارة الأوروبية غير قادرة على عكس "الشتاء الديموغرافي"، كما اختارت طريق التنظيم المفرط "الخانق" على حساب الابتكار، واستسلمت للتبعية العسكرية للولايات المتحدة والتبعية التكنولوجية للصين.

وكان البيت الأبيض قد نشر سابقا عقيدة الأمن القومي الجديدة للولايات المتحدة، والتي تطلب من أوروبا تحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها بجهدها الخاص.