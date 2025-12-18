الخميس 2025-12-18 01:46 ص

وزير دفاع فنزويلا: تهديدات ترامب لا تُخيف الجيش

الخميس، 18-12-2025 12:39 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الفنزويلي، الأربعاء، أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لا تُخيفه"، بعد أن أمر بفرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة إلى فنزويلا أو المغادرة منها.اضافة اعلان


وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، خلال فعالية حضرها كبار القادة الذين تعهدوا بالولاء للرئيس نيكولاس مادورو: "نقول للحكومة الأميركية ورئيسها إننا لا نخاف تهديداتهم الفظة والمتغطرسة".

وأضاف الوزير أن "لا مساومة على كرامة هذا الوطن ولا رضوخ لأي كان"، نقلًا عن "فرانس برس".

وإلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن دعم بلاده لجهود فنزويلا لحماية سيادتها الوطنية، ومعارضة أي شكل من أشكال الضغط أحادي الجانب.

ونقل المكتب الصحافي لوزارة الخارجية الصينية عن الوزير قوله، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل بينتو جرت بمبادرة من الجانب الفنزويلي: "الصين وفنزويلا شريكان استراتيجيان يسود علاقتهما الثقة والدعم المتبادلان. تعارض الصين كل أشكال الضغط أحادي الجانب، وتدعم جهود جميع الدول لحماية سيادتها وكرامتها الوطنية"، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن فنزويلا لها كامل الحق في تطوير تعاون متبادل المنفعة مع الدول الأخرى بشكل مستقل.

وأعرب عن ثقته بأن المجتمع الدولي يتفهم ويدعم موقف كاراكاس في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

بدوره، أطلع هيل بينتو نظيره الصيني على الوضع الراهن في بلاده، وأكد أن حكومة وشعب فنزويلا "سيدافعون بحزم عن سيادة البلاد واستقلالها، ويحمون حقوقهم المشروعة، ولن يقبلوا أية تهديدات نابعة من سياسة القوة".

