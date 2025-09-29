وجاء في بيان الوزارة: "في التاسع والعشرين من سبتمبر 2025، ونتيجة الأعمال الهجومية الناجحة التي نفذتها مجموعة قوات 'الغرب' الروسية، تم تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وكانت الوزارة قد أفادت يوم الخميس الماضي بتنفيذ عملية تطهير البلدة من بقايا مسلحي القوات الأوكرانية. وقد حشدت التشكيلات الأوكرانية على هذا الاتجاه قوات كبيرة قوامها ثلاث ألوية تضم حتى 19 كتيبة، وحولت كل بيت وكل قبو إلى نقاط ارتكاز محصنة جيدا للقتال. كما جهزت مواقع دفاعية على طول نهر، جيريبيتس، وهو حاجز مائي طبيعي كان في طريق القوات الروسية.. وقد استغل مقاتلو قوات "الغرب" عنصر المفاجأة، إذ عبروا النهر بسرعة وتمكنوا من التوغل في عمق دفاعات العدو.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك وتكبيد أوكرانيا خسارة 1560 عسكريا ومواصلة تقدم قواتها على كافة المحاور خلال الـ24 ساعة الماضية.
روسيا اليوم
