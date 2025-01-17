الدفاع الروسية تعلن تحرير 8 بلدات في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف خلال أسبوع

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة في مقاطعة خاركوف و7 بلدات جديدة في جمهورية دونيتسك، وتكبيد قوات كييف 12945 قتيلا وعشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى خلال أسبوع.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الأسبوعي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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الجيش الروسي يعلن تحرير أكثر من 63% من الأراضي التي اجتاحتها قوات كييف في كورسك



منذ الـ11 وحتى الـ17 من يناير الجاري وجهت قواتنا 8 ضربات للقوات الأوكرانية وتجمعات مرتزقتها ومواقع الطاقة والبنية التحتية الحيوية التي تدعم تشغيل مؤسسات الدفاع الأوكرانية، ودمرت مواقع جديدة في مجمعات الصناعة العسكرية والمطارات الحربية ومستودعات الذخيرة والمسيرات والوقود والأسلحة الغربية.



تدمير نقط انتشار للمسلحين والمرتزقة الأجانب.



تواصل قوات "الشمال" تطهير مناطق مقاطعة كورسك الحدودية المتطرفة من فلول قوات كييف وتكبيدها خسائر فادحة، وحررت بلدات وقرى إسكاندرية، ليونيدوفو، روسكويه بوريتشنويه، كروغلينكويه.



كبدت قوات "الشمال" العدو 2225 عسكريا و10 دبابات و71 مدرعة و70 آلية آخرى، و34 مدفعا.



حررت قوات "الغرب" الروسية بلدتي كالينوفو في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا، وتيرني في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 3300 قتيل ودمرت له 4 دبابات و27 مدرعة منها 6 "أم 113" أمريكية و"كيربي" تركية، و72 مركبة و44 مدفعا و9 محطات حرب إلكترونية و15 مستودعا للذخيرة.



حررت قوات "الجنوب" بلدة يانتارنويه بجمهورية دونيتسك، وكبدت العدو 1655 عسكريا ودمرت له دبابتين و22 مدرعة منها "فاب" فرنسية و2 "أم 113" و31 مركبة وآلية و20 مدفعا غربيا و7 مستودعات ذخيرة.



حررت قوات "المركز" بلدات شيفتشينكو وبيشانيوي وأوكراينكا وسلافيانكا بجمهورية دونيتسك، وكبدت العدو 3770 عسكريا ودمرت له 6 دبابات منها 3 "ليوبارد" ألمانية، و29 مدرعة "برادلي" و2 "ماكس برو" و5"أم 113" أمريكية و"فاب" فرنسية، و"كوبرا" تركية، و27 مركبة وآلية، و45 مدفعا.



حررت قوات "الشرق" بلدة نيسكوتشنويه في دونيتسك وكبدت العدو 1445 فردا و4 دبابات و7 مدرعات منها "هامفي" و"سترايكر" أمريكية، و48 مركبة و18 مدفعا ومستودعي ذخيرة.



ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني وكبدته 550 قتيلا ومدرعة و49 مركبة و20 مدفعا و4 محطات حرب إلكترونية و5 مستودعات ذخيرة.



استهدفت القوات الأوكرانية مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا بـ6 صواريخ "أتاكمس" أمريكية تم إسقاطها جميعها دون وقوع أضرار أو ضحايا.



أسقطت الدفاعات الروسية 8 صواريخ "ستورم شادرو" بريطانية و12 صاروخ "أتاكمس" أمريكية و7 "هامير" فرنسية و48 "هيمارس" أمريكية.



إسقاط 747 مسيرة.



أسر 49 عسكريا.

RT