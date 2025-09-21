الأحد 2025-09-21 11:29 م
 

الديمقراطيون يهاجمون ترامب بعد ضغطه على وزارة العدل

ب
أرشيفية
 
الأحد، 21-09-2025 09:40 م

الوكيل الإخباري- انتقد أعضاء الحزب الديمقراطي مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمدعية العامة بام بوندي بالإسراع بمحاسبة المسؤولين والمشرعين الذين وقفوا وراء المحاولات لعزله عن منصبه.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الأحد إن ترامب يجعل وزارة العدل "أداء لملاحقة أعدائه بغض النظر ما إذا كانوا مذنبين أم لا" و"مساعدة أصدقائه".

اضافة اعلان


وحذر شومر من أن ذلك "يمثل الطريق نحو الديكتاتورية".

بدوره وصف السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي في مقابلة مع "أي بي سي" المرحلة الحالية بأنها "واحدة من الأكثر خطورة" في تاريخ البلاد، مضيفا: "نحن نتحول بسرعة إلى جمهورية الموز".


واتهم السيناتور الرئيس ترامب بأنه "يستخدم كامل قدرات الحكومة الفدرالية، اللجنة الفدرالية للاتصالات ووزارة العدل من أجل معاقبة وحبس وإزالة وإبعاد جميع خصومه السياسيين".


وردا على ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان إن "الرئيس يريد العدالة ومحاسبة الكثير من المجرمين والسياسيين الفاسدين الذين استخدموا منظومة العدل كسلاح ضده وضد الملايين من أنصاره المحبين للوطن".


وكان ترامب قد دعا المدعية العامة بام بوندي ووزارة العدل إلى "عدم تأخير" محاسبة عدد من الأشخاص، مشيرا خصوصا إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي والسيناتور الديمقراطي آدم شيف والمدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس الذين سبق لهم أن اتخذوا إجراءات ضد ترامب.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية ورشة بالعقبة توصي بتمكين القيادات النقابية

ل

أخبار محلية الأردن يرحب باعتراف البرتغال رسميا بالدولة الفلسطينية

ب

أخبار محلية أنشطة وفعاليات شبابية في عدد من المراكز

ب

أخبار محلية انطلاق فعاليات ملتقى الشعر والقصة في الزرقاء

جلالة الملك عبد الله الثاني يلتقي برئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين

أخبار محلية الملك يلتقي رئيس النمسا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك

جيش الاحتلال يعلن دخول "الفرقة 36" مدينة غزة

فلسطين جيش الاحتلال يعلن دخول "الفرقة 36" مدينة غزة

ماكرون يعترف باستحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة

عربي ودولي ماكرون يعترف باستحالة مصادرة الأصول الروسية المجمدة

ل

خاص بالوكيل مناشدة لإنقاذ حياة 4 مصابين أردنيين بمرض ويلسون النادر من عائلة واحدة



 
 





الأكثر مشاهدة