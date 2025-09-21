الديمقراطيون يهاجمون ترامب بعد ضغطه على وزارة العدل

الوكيل الإخباري- انتقد أعضاء الحزب الديمقراطي مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمدعية العامة بام بوندي بالإسراع بمحاسبة المسؤولين والمشرعين الذين وقفوا وراء المحاولات لعزله عن منصبه.



وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الأحد إن ترامب يجعل وزارة العدل "أداء لملاحقة أعدائه بغض النظر ما إذا كانوا مذنبين أم لا" و"مساعدة أصدقائه".

وحذر شومر من أن ذلك "يمثل الطريق نحو الديكتاتورية".



بدوره وصف السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي في مقابلة مع "أي بي سي" المرحلة الحالية بأنها "واحدة من الأكثر خطورة" في تاريخ البلاد، مضيفا: "نحن نتحول بسرعة إلى جمهورية الموز".



واتهم السيناتور الرئيس ترامب بأنه "يستخدم كامل قدرات الحكومة الفدرالية، اللجنة الفدرالية للاتصالات ووزارة العدل من أجل معاقبة وحبس وإزالة وإبعاد جميع خصومه السياسيين".



وردا على ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان إن "الرئيس يريد العدالة ومحاسبة الكثير من المجرمين والسياسيين الفاسدين الذين استخدموا منظومة العدل كسلاح ضده وضد الملايين من أنصاره المحبين للوطن".



وكان ترامب قد دعا المدعية العامة بام بوندي ووزارة العدل إلى "عدم تأخير" محاسبة عدد من الأشخاص، مشيرا خصوصا إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي والسيناتور الديمقراطي آدم شيف والمدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس الذين سبق لهم أن اتخذوا إجراءات ضد ترامب.