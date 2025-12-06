السبت 2025-12-06 10:46 ص

مع اقتراب موعد المحاكمة.. فضل شاكر يثير التكهنات حول مصيره

ي
فضل الشاكر
السبت، 06-12-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   تتزايد التكهنات بشأن محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر مع اقتراب الجلسة المقررة يوم 15 ديسمبر أمام محكمة جنايات بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي. ويأتي ذلك بعد تسليم شاكر نفسه للسلطات اللبنانية قبل شهرين، وسط جدل حول حالته الصحية التي تدهورت مؤخرًا.

اضافة اعلان


وكانت المحكمة العسكرية قد قررت تأجيل محاكمته إلى 3 فبراير 2026 بطلب من محاميته أماتا مبارك. وأوضح محاميه محمد صبلوح أن جلسة 22 أكتوبر كانت إجرائية لتثبيت هوية المتهمين وفِرق الدفاع، وأن المعطيات المتوافرة تدعم براءته من تهمة محاولة القتل الموجهة إليه بسبب غياب الأدلة المادية.


وأضاف صبلوح أن القضية التي تعود إلى عام 2013 شملت عدة أسماء، وأن الشيخ هلال حمود أسقط حقه الشخصي عن بعض المتهمين، بما في ذلك شاكر، ما قد يؤثر على مسار القضية. وأكد المحامي أن القضية تعرضت لتضخيم إعلامي وربما سياسي، فيما يترقب المتابعون إعلان براءته أو تأجيل الجلسة المقبلة.

 

ارم نيوز 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

6ع

فن ومشاهير أحمد فهمي يوضح سبب سداد ديون الراحل طلعت زكريا

ا

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن السبت

ا

أخبار محلية النشامى بعد قرعة المونديال.. مستعدون للتحدي ومتفائلون بالتأهل للدور التالي

ا

عربي ودولي إحباط مخطط إرهابي كبير.. إيران تعتقل عناصر شبكة تعمل لصالح إسرائيل

ت

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة غداً الأحد

ي

فن ومشاهير مع اقتراب موعد المحاكمة.. فضل شاكر يثير التكهنات حول مصيره

ة

عربي ودولي السفير الروسي في أوسلو: لندن تستعين بالآخرين لمراقبة الغواصات الروسية

ت

فن ومشاهير بيان عاجل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة حياة الفهد



 
 





الأكثر مشاهدة