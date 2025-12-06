مع اقتراب موعد المحاكمة.. فضل شاكر يثير التكهنات حول مصيره

الوكيل الإخباري- تتزايد التكهنات بشأن محاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر مع اقتراب الجلسة المقررة يوم 15 ديسمبر أمام محكمة جنايات بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي. ويأتي ذلك بعد تسليم شاكر نفسه للسلطات اللبنانية قبل شهرين، وسط جدل حول حالته الصحية التي تدهورت مؤخرًا.

اضافة اعلان



وكانت المحكمة العسكرية قد قررت تأجيل محاكمته إلى 3 فبراير 2026 بطلب من محاميته أماتا مبارك. وأوضح محاميه محمد صبلوح أن جلسة 22 أكتوبر كانت إجرائية لتثبيت هوية المتهمين وفِرق الدفاع، وأن المعطيات المتوافرة تدعم براءته من تهمة محاولة القتل الموجهة إليه بسبب غياب الأدلة المادية.



وأضاف صبلوح أن القضية التي تعود إلى عام 2013 شملت عدة أسماء، وأن الشيخ هلال حمود أسقط حقه الشخصي عن بعض المتهمين، بما في ذلك شاكر، ما قد يؤثر على مسار القضية. وأكد المحامي أن القضية تعرضت لتضخيم إعلامي وربما سياسي، فيما يترقب المتابعون إعلان براءته أو تأجيل الجلسة المقبلة.