بيان عاجل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة حياة الفهد

الوكيل الإخباري- أصيب جمهور الفنانة الكويتية حياة الفهد بالقلق بعد تعرضها لانتكاسة صحية جديدة في لندن، حيث تخضع للعلاج منذ حوالي 5 أشهر إثر جلطة دماغية.

وأفاد الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي أن الفنانة دخلت العناية المركزة قبل يومين نتيجة التهابات مفاجئة أدت إلى تدهور حالتها، لكنه أكد أن الفريق الطبي تمكن من السيطرة على الوضع بسرعة وأن صحتها الآن مستقرة.



من جانبه، أوضح مدير أعمالها، يوسف الغيث، أن الأزمة استدعت دخولها العناية المركزة للمرة الثانية منذ وصولها إلى لندن، مشيدًا بالدعوات والمساندة الكبيرة من جمهورها وزملائها، ومؤكدًا عدم صحة الشائعات حول وفاتها، داعيًا الجميع لمواصلة الدعاء لها حتى تتعافى.