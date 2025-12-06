السبت 2025-12-06 10:46 ص

بيان عاجل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة حياة الفهد

ت
حياة الفهد
السبت، 06-12-2025 09:14 ص

الوكيل الإخباري-   أصيب جمهور الفنانة الكويتية حياة الفهد بالقلق بعد تعرضها لانتكاسة صحية جديدة في لندن، حيث تخضع للعلاج منذ حوالي 5 أشهر إثر جلطة دماغية.

اضافة اعلان


وأفاد الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي أن الفنانة دخلت العناية المركزة قبل يومين نتيجة التهابات مفاجئة أدت إلى تدهور حالتها، لكنه أكد أن الفريق الطبي تمكن من السيطرة على الوضع بسرعة وأن صحتها الآن مستقرة.


من جانبه، أوضح مدير أعمالها، يوسف الغيث، أن الأزمة استدعت دخولها العناية المركزة للمرة الثانية منذ وصولها إلى لندن، مشيدًا بالدعوات والمساندة الكبيرة من جمهورها وزملائها، ومؤكدًا عدم صحة الشائعات حول وفاتها، داعيًا الجميع لمواصلة الدعاء لها حتى تتعافى.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

6ع

فن ومشاهير أحمد فهمي يوضح سبب سداد ديون الراحل طلعت زكريا

ا

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن السبت

ا

أخبار محلية النشامى بعد قرعة المونديال.. مستعدون للتحدي ومتفائلون بالتأهل للدور التالي

ا

عربي ودولي إحباط مخطط إرهابي كبير.. إيران تعتقل عناصر شبكة تعمل لصالح إسرائيل

ت

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة غداً الأحد

ي

فن ومشاهير مع اقتراب موعد المحاكمة.. فضل شاكر يثير التكهنات حول مصيره

ة

عربي ودولي السفير الروسي في أوسلو: لندن تستعين بالآخرين لمراقبة الغواصات الروسية

ت

فن ومشاهير بيان عاجل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة حياة الفهد



 
 





الأكثر مشاهدة