السلطات المصرية تصدر قراراً بحق أسرة السماك بعد أزمة القنصلية بنيويورك

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن أكرم أحمد السماك ونجليه ياسين أكرم السماك (22 عاماً) وعلي أكرم السماك (15 عاماً)، وذلك بناءً على تجنسهم بجنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.
وقد وقع الحادث في أغسطس الماضي أمام مقر البعثة المصرية في نيويورك، حيث حاول الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأمريكية وهم من أصول مصرية (أب مصري وأم روسية هاجرا إلى الولايات المتحدة قبل عقود) تنظيم احتجاج رمزي يطالب بدعم قطاع غزة وفتح معبر رفح.
ووفقاً لفيديو متداول على نطاق واسع قام أمن البعثة بالتصدي لمحاولة حصار المبنى، وسحب الشقيقين إلى داخل المقر قبل تسليمهما للشرطة الأمريكية.
وأفادت شرطة نيويورك بتوجيه تهمة الاعتداء لياسين، والاعتداء والخنق لعلي، بناءً على إصابات مزعومة لموظفين، لكن المحكمة خففت التهم لاحقاً، وأكدت الشرطة أن تدخلها كان قانونياً في حالات الطوارئ بإذن من السفير أو في حالات الشجار.
