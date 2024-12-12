السلطة السورية الجديدة تعلن استعدادها للتعاون مع واشنطن للبحث عن مواطنيها "المغيبين"

05:35 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطة السورية الجديدة، الخميس، استعداداتها للتعاون المباشر مع الإدارة الأميركية لاستكمال البحث عن مواطنين أميركيين "مغيبين". اضافة اعلان





وقالت السلطة السورية الجديدة، إنه تم تحرير وتأمين الصحفي الأميركي ترافيز تيمرمان، وجاري البحث عن المواطن الأميركي أوستن تايس.