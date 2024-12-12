 
الخميس 2024-12-12 07:15 م
 

السلطة السورية الجديدة تعلن استعدادها للتعاون مع واشنطن للبحث عن مواطنيها "المغيبين"

دمشق
دمشق
الخميس، 12-12-2024 05:35 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطة السورية الجديدة، الخميس، استعداداتها للتعاون المباشر مع الإدارة الأميركية لاستكمال البحث عن مواطنين أميركيين "مغيبين".اضافة اعلان


وقالت السلطة السورية الجديدة، إنه تم تحرير وتأمين الصحفي الأميركي ترافيز تيمرمان، وجاري البحث عن المواطن الأميركي أوستن تايس.
 
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