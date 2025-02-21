 
الجمعة 2025-02-21 10:32 ص
 

السماح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة بالإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل بوجود الأمم المتحدة بفلسطين

محكمة العدل الدولية - ارشيفية
محكمة العدل الدولية - ارشيفية
الجمعة، 21-02-2025 09:25 ص
الوكيل الإخباري-  أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناءً على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.اضافة اعلان


وبحسب بيان من المحكمة، فإنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي "يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وجاء القرار عقب إصدار الكنيست الإسرائيلي قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.

يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.

بترا
 
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