السودان.. وكالات الأمم المتحدة تبدأ استعادة نشاطها من الخرطوم

الوكيل الإخباري- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الاثنين، عن انتقالها إلى العمل في الخرطوم كأول وكالة تابعة للأمم المتحدة تعود إلى العاصمة منذ اشتعال الحرب قبل أكثر من عامين.



واتخذت الحكومة مدينة بورتسودان شرقي السودان بعد اندلاع الحرب، مركزا لإدارة شؤون البلاد كما انتقلت إليها وكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية.

اضافة اعلان



وقالت منظمة الهجرة في تدوينة على منصة "إكس"، إنها أعادت رسميا فتح مكتبها في الخرطوم كأول وكالة تابعة للأمم المتحدة تعيد تواجدها في المدينة منذ أبريل 2023.



وأشارت المنظمة إلى أن هذا الانتقال يؤكد دعمها المتواصل للسودان.

وشارك والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة في تدشين إعادة عمل منظمة الهجرة الدولية ضمن مسؤولين آخرين، بينهم ممثل لوزارة الخارجية.

RT