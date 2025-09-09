الثلاثاء 2025-09-09 12:38 ص
 

السودان.. وكالات الأمم المتحدة تبدأ استعادة نشاطها من الخرطوم

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 09-09-2025 12:33 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الاثنين، عن انتقالها إلى العمل في الخرطوم كأول وكالة تابعة للأمم المتحدة تعود إلى العاصمة منذ اشتعال الحرب قبل أكثر من عامين.

واتخذت الحكومة مدينة بورتسودان شرقي السودان بعد اندلاع الحرب، مركزا لإدارة شؤون البلاد كما انتقلت إليها وكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية.

اضافة اعلان


وقالت منظمة الهجرة في تدوينة على منصة "إكس"، إنها أعادت رسميا فتح مكتبها في الخرطوم كأول وكالة تابعة للأمم المتحدة تعيد تواجدها في المدينة منذ أبريل 2023.


وأشارت المنظمة إلى أن هذا الانتقال يؤكد دعمها المتواصل للسودان.
وشارك والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة في تدشين إعادة عمل منظمة الهجرة الدولية ضمن مسؤولين آخرين، بينهم ممثل لوزارة الخارجية.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي سوريا.. غارات إسرائيلية على حمص واللاذقية

ل

عربي ودولي السودان.. وكالات الأمم المتحدة تبدأ استعادة نشاطها من الخرطوم

إخلاء مبنى ركاب بمطار هيثرو وفرق الطوارئ تستجيب لحادث

عربي ودولي إخلاء مبنى ركاب بمطار هيثرو وفرق الطوارئ تستجيب لحادث

هل يقلل الكافيين من جودة الدم المتبرع به وفعاليته العلاجية ؟

طب وصحة هل يقلل الكافيين من جودة الدم المتبرع به وفعاليته العلاجية ؟

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

عائلات الأسرى تناشد ترامب التدخل وتدعو نتنياهو لإرسال فريق تفاوض

عربي ودولي عائلات الأسرى تناشد ترامب التدخل وتدعو نتنياهو لإرسال فريق تفاوض

ل

أخبار محلية أنشطة لتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة في المحافظات

سينمائيون عالميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية

عربي ودولي سينمائيون عالميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية



 
 





الأكثر مشاهدة