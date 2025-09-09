السودان.. وكالات الأمم المتحدة تبدأ استعادة نشاطها من الخرطوم

واتخذت الحكومة مدينة بورتسودان شرقي السودان بعد اندلاع الحرب، مركزا لإدارة شؤون البلاد كما انتقلت إليها وكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية.
وقالت منظمة الهجرة في تدوينة على منصة "إكس"، إنها أعادت رسميا فتح مكتبها في الخرطوم كأول وكالة تابعة للأمم المتحدة تعيد تواجدها في المدينة منذ أبريل 2023.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الانتقال يؤكد دعمها المتواصل للسودان.
وشارك والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة في تدشين إعادة عمل منظمة الهجرة الدولية ضمن مسؤولين آخرين، بينهم ممثل لوزارة الخارجية.
-
أخبار متعلقة
-
إخلاء مبنى ركاب بمطار هيثرو وفرق الطوارئ تستجيب لحادث
-
عائلات الأسرى تناشد ترامب التدخل وتدعو نتنياهو لإرسال فريق تفاوض
-
سينمائيون عالميون يقاطعون مؤسسات إسرائيلية
-
الجزائر .. مقتل عريف أول خلال عملية بحث وتمشيط في تيبازة
-
اجتماع دولي حاسم بين إيران والوكالة الدولية في مصر
-
ضربة موجعة لماكرون.. البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو
-
شي جين بينغ يدعو إلى دعم التعددية ونظام عالمي عادل
-
مناشدة رسمية للسيسي للعفو عن 7 سجناء يعانون ظروفًا صحية حرجة