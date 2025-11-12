الأربعاء 2025-11-12 09:46 ص
 

الشرع يدعو إلى إشراف القوات الأمريكية على دمج "قسد" في الجيش السوري

الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، القوات الأمريكية إلى الإشراف على عملية دمج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مكون الجيش السوري، مؤكدا أن حماية أراضي سوريا مسؤولية الدولة السورية.

وأوضح الشرع في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست: "أرى أن الحل الأمثل هو أن تُسنَد مهمة الإشراف على عملية الدمج إلى القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا، بينما تتحمل الدولة السورية وحدها مسؤولية حماية أراضيها وتأمين سيادتها."

 

وقد قام الشرع بزيارة رسمية إلى واشنطن قبل يومين، التقى خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث ناقش الجانبان قضايا ثنائية ودبلوماسية تهم البلدين.

 
 
