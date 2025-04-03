الطيران الإسرائيلي يلقي مناشير ورقية على قرية كويا بريف درعا.. ماذا كُتب فيها؟ - صورة

الوكيل الإخباري- ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات ورقية على قرية كويا في الريف الغربي لمحافظة درعا بالجنوب السوري، تحذر الأهالي من حمل السلاح، والتوجه نحو حوض اليرموك، وفق "الإخبارية السورية".



وتداولت صفحات إعلامية سورية المنشورات الورقية وقد كتب عليها: إلى كل سكان قرية الكويا والمنطقة نود أن نعلمكم، بعدما حدث في قريتكم، أن ممنوع عليكم التجول مسلحين في منطقة القرية وما حولها وممنوع عبور طريق الوادي-الشريعة (معلم بعلامة إكس) باتجاه حوض اليرموك، نحذركم، ويجب عليكم اتباع التعليمات للحفاظ على النظام".

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وتشهد مناطق في الجنوب السوري توترا متصاعدا منذ تقدم إسرائيل في الأراضي السورية وداخل البلدات والقرى الجنوبية.



