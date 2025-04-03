الطيران الإسرائيلي يلقي مناشير ورقية على قرية كويا بريف درعا.. ماذا كُتب فيها؟ - صورة

وتداولت صفحات إعلامية سورية المنشورات الورقية وقد كتب عليها: إلى كل سكان قرية الكويا والمنطقة نود أن نعلمكم، بعدما حدث في قريتكم، أن ممنوع عليكم التجول مسلحين في منطقة القرية وما حولها وممنوع عبور طريق الوادي-الشريعة (معلم بعلامة إكس) باتجاه حوض اليرموك، نحذركم، ويجب عليكم اتباع التعليمات للحفاظ على النظام".
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