"العنف يزيد من تعقيد الوضع".. إيران تعلق على أحداث الساحل السوري

وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: "نعبر عن قلقنا الشديد إزاء التقارير عن العنف وانعدام الأمن في مختلف المناطق السورية، وندين استهداف المدنيين وأي إجراءات عنيفة في سوريا".
وأضاف: "الانتهاكات بحق الأقليات في سوريا تجرح مشاعر الرأي العام وتعتبر اختبارا حقيقيا لحكام سوريا"، معربا عن أمله بأن "يتوقف العنف لأنه يزيد من تعقيد الوضع ويخدم مصالح أطراف لا تنوي الخير لسوريا".
وشدد على أن "الاتهامات الموجهة لإيران أو أصدقائها بشأن أحداث سوريا مضحكة وغير مقبولة"، ووصفها بأنها "محاولة لتبسيط الوضع الراهن في سوريا".
ودعا بقائي المسؤولين في تركيا إلى" عدم اتخاذ مواقف غير حقيقية بشأن إيران"، لافتا إلى أن "وزير الخارجية عبر لنظيره التركي خلال لقائهما في جدة عن استياء طهران بشكل صريح".
وأكد "أننا نولي أهمية خاصة للعلاقات مع تركيا لكن نرفض محاولات إلقاء اللوم على الآخرين في تطورات سوريا".
روسيا اليوم
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