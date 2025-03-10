 
الإثنين 2025-03-10 12:40 م
 

"العنف يزيد من تعقيد الوضع".. إيران تعلق على أحداث الساحل السوري

جانب من الأحداث الدموية في سوريا
جانب من الأحداث الدموية في سوريا
 
الإثنين، 10-03-2025 12:18 م
الوكيل الإخباري-  علقت وزارة الخارجية الإيرانية على الأحداث التي تشهدها منطقة الساحل السوري، واصفة الاتهامات الموجهة لطهران لدورها فيما يحصل بأنها "مضحكة".اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: "نعبر عن قلقنا الشديد إزاء التقارير عن العنف وانعدام الأمن في مختلف المناطق السورية، وندين استهداف المدنيين وأي إجراءات عنيفة في سوريا".

وأضاف: "الانتهاكات بحق الأقليات في سوريا تجرح مشاعر الرأي العام وتعتبر اختبارا حقيقيا لحكام سوريا"، معربا عن أمله بأن "يتوقف العنف لأنه يزيد من تعقيد الوضع ويخدم مصالح أطراف لا تنوي الخير لسوريا".

وشدد على أن "الاتهامات الموجهة لإيران أو أصدقائها بشأن أحداث سوريا مضحكة وغير مقبولة"، ووصفها بأنها "محاولة لتبسيط الوضع الراهن في سوريا".

ودعا بقائي المسؤولين في تركيا إلى" عدم اتخاذ مواقف غير حقيقية بشأن إيران"، لافتا إلى أن "وزير الخارجية عبر لنظيره التركي خلال لقائهما في جدة عن استياء طهران بشكل صريح".

وأكد "أننا نولي أهمية خاصة للعلاقات مع تركيا لكن نرفض محاولات إلقاء اللوم على الآخرين في تطورات سوريا".

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الزيارة

أخبار محلية وزير العمل يطلع على مشاريع إنتاجية لسيدات في مركز زها دير علا

ا

أخبار محلية جرش: فعاليات "رمضانيات 2025" تفتح أبوابها للحرفيين والمبدعين

جانب من الأحداث الدموية في سوريا

عربي ودولي "العنف يزيد من تعقيد الوضع".. إيران تعلق على أحداث الساحل السوري

ا

شؤون برلمانية الصفدي للنواب: لن يُسمح بهذا بعد اليوم

افا

منوعات أفكار متنوعة لحشوات السمبوسك المالحة والحلوة في رمضان

ءؤبا

أخبار الشركات بنك الأردن يرسم البسمة على وجوه الأطفال في فعالية "أمنيات الشتاء" بالتعاون مع مركز هيا الثقافي

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية بيان صحفي صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

فا

منوعات إفطار رمضاني متكامل بالمقلاة الهوائية في 30 دقيقة



 
 



 

الأكثر مشاهدة