الفلبين: 11 قتيلا جراء العاصفة الاستوائية "بوالوي"

01:05 م

الوكيل الإخباري- لقي 11 شخصًا مصرعهم جراء العاصفة الاستوائية العنيفة "بوالوي" التي ضربت البلاد، وذلك بحسب ما أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم السبت. اضافة اعلان





وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية أن العاصفة الاستوائية "بوالوي" ضربت، أمس الجمعة، جزرًا صغيرة في وسط الفلبين، ما تسبب في سقوط أشجار وأعمدة كهرباء، واقتلاع أسقف المنازل، علاوة على وقوع فيضانات، وإجبار 400 ألف شخص على الإجلاء عن مساكنهم.



وأفاد المسؤول بهيئة الكوارث ، نويل لونجاي، بأن جزيرة "بيليران" الصغيرة تُعد من بين أكثر المناطق تضررًا جراء العاصفة، حيث لقي 8 أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين، مشيرًا إلى وقوع فيضانات في مناطق واسعة بالجزيرة، وما تزال بعض الطرق مغمورة بالماء حتى صباح اليوم.



يأتي ذلك بعد أن أكّد مكتب الدفاع المدني في العاصمة مانيلا، في وقت سابق، وفاة 3 أشخاص آخرين في جزيرتي "ماسبات" و"تيكاو"، من بينهم شخصان لقيا حتفهما جراء سقوط شجرة وجدار بسبب الرياح العنيفة.



وضربت العاصفة "بوالوي" الفلبين في أعقاب إعصار "راجاسا" القوي، الذي أودى بحياة 14 شخصًا في أنحاء مختلفة بشمال البلاد، ومن المتوقع أن تتجه العاصفة قبالة ساحل وسط فيتنام بحلول بعد ظهر غدٍ الأحد.



يُذكر أن الفلبين تشهد حوالي 20 عاصفة وإعصارًا كل عام، في المتوسط؛ ما يجعل ملايين الأشخاص في مناطق البلاد المعرّضة للكوارث في حالة فقر مستمر.