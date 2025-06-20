القضاء الأميركي يمنح ترامب الضوء الأخضر لنشر الحرس الوطني دون موافقة الحاكم

ويوقف هذا القرار حكمًا صدر عن قاضٍ في محكمة أدنى كان قد وجد أن ترامب تصرف بشكل غير قانوني عندما قام بنشر الجنود رغم معارضة حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم.
وكانت عملية نشر الجنود هذه هي الأولى التي يقوم بها رئيس لقوات الحرس الوطني في ولاية بدون إذن الحاكم منذ عام 1965.
وخلصت المحكمة في قرارها إلى أنه "من المرجح أن الرئيس مارس سلطته القانونية بشكل مشروع" في نقل السيطرة على الحرس إلى السلطة الاتحادية.
ووجدت أيضًا أنه حتى لو فشلت الحكومة الاتحادية في إخطار حاكم كاليفورنيا قبل نقل السيطرة على الحرس الوطني إلى السلطة الاتحادية كما يقتضي القانون، فإن نيوسوم لم يكن لديه سلطة نقض أمر الرئيس.
ويمكن أن يكون لهذه القضية تداعيات أوسع على سلطة الرئيس في نشر الجنود داخل الولايات المتحدة بعد أن وجّه ترامب مسؤولي الهجرة بإعطاء الأولوية لعمليات الترحيل من مدن أخرى يديرها الديمقراطيون.
وصدر الحكم عن هيئة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأميركية، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترامب خلال ولايته الأولى.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
خامنئي يعلن بدء "عقاب إسرائيل" بعد قصف مركز أمني في بئر السبع
-
إيران: لا محادثات في ظل القصف الإسرائيلي .. ورسالة حازمة من عراقجي
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد نعيم قاسم: "لن يعود هناك حزب الله"
-
مقتل 3 من الحرس الثوري بغارات إسرائيلية
-
فيديو .. إسرائيل تستهدف 3 قاذفات صواريخ في إيران
-
صواريخ إيران تفضح التمييز ضد العرب والأجانب بإسرائيل
-
الحرس الثوري يضرب حديقة الفضاء السيبراني في بئر السبع
-
بيسكوف يحذّر: اغتيال خامنئي قد يقود للمجهول ورد موسكو سيكون سلبيًا