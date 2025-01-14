وتشير الصحيفة نقلا عن خبراء ومحللين إلى أن "أوكرانيا أجلت خطط استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا إلى أجل غير مسمى، بالنظر إلى التفوق الروسي في جبهات القتال والتي يقر بها الجنرالات الأوكرانيون أنفسهم".
وبحسب المراقبين فإن قوات كييف تتراجع في عدة محاور من جبهات القتال تزامنا مع تقدم واضح وسريع للقوات الروسية التي توجه ضربات دقيقة للمواقع الأوكرانية في ساحات القتال.
وقال رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، إن بلاده "ترغب في الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة وإنهاء الصراع مع روسيا في عام 2025".
وقال المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس إن الولايات المتحدة قد تتخلى عن أوكرانيا في حال رفضت تغيير موقفها حول مفاوضات السلام مع روسيا خلال الأيام الـ100 المقبلة.
وأعلن كيت كيلوغ المبعوث الأمريكي الخاص المستقبلي لأوكرانيا في وقت سابق عن هدفه إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم.
وأكد كيلوغ أن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس الأمريكي جو بايدن هو رفض التواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتسوية الأزمة الأوكرانية.
ويذكر أن دونالد ترامب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعد بأنه سيكون قادرا على تحقيق تسوية للنزاع الأوكراني عن طريق التفاوض.
وانتقد ترامب بشكل متكرر النهج الأمريكي تجاه الأزمة الأوكرانية ووصف فلاديمير زيلينسكي بـ "البائع المتجول" الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدة بمليارات الدولارات من واشنطن.
روسيا اليوم
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