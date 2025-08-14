الكرملين: لقاء بوتين وترامب سيجري وفق صيغة "خمسة مقابل خمسة"

الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، أن كلًّا من وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والنائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل ديميترييف، سيكونون ضمن الوفد المرافق للرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة ألاسكا المرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن القمة وعقد اللقاء سيجري وفق صيغة "خمسة مقابل خمسة".



وذكر الكرملين في بيان صحفي: "الاستعدادات للقاء تدخل مرحلتها النهائية، حيث تم الاتفاق على برنامج الاجتماع الذي سيعقد في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية الأميركية في ألاسكا، لافتًا إلى أن المحادثات ستجري وفق صيغة "خمسة مقابل خمسة" ضمن إطار الوفود الرسمية، مع تكثيف العمل لحل جميع القضايا المطروحة قبل موعد القمة".