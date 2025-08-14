الكرملين: لقاء بوتين وترامب سيجري وفق صيغة "خمسة مقابل خمسة"

وأشارت إلى أن القمة وعقد اللقاء سيجري وفق صيغة "خمسة مقابل خمسة".
وذكر الكرملين في بيان صحفي: "الاستعدادات للقاء تدخل مرحلتها النهائية، حيث تم الاتفاق على برنامج الاجتماع الذي سيعقد في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" الجوية الأميركية في ألاسكا، لافتًا إلى أن المحادثات ستجري وفق صيغة "خمسة مقابل خمسة" ضمن إطار الوفود الرسمية، مع تكثيف العمل لحل جميع القضايا المطروحة قبل موعد القمة".
