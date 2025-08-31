الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

ويزور مودي الصين للمرة الأولى منذ سبع سنوات، لحضور اجتماع المنتدى الأمني الإقليمي الذي يستمر يومين، ويشارك في الاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، في استعراض لتضامن دول الجنوب العالمي.
وفي مقطع فيديو على الحساب الرسمي للزعيم الهندي على منصة "إكس"، أخبر مودي شي خلال الاجتماع: "نحن ملتزمون بتطوير علاقاتنا على أساس الاحترام المتبادل والثقة والمراعاة".
وعُقد الاجتماع الثنائي بعد 5 أيام من فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 50% على البضائع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. ويقول محللون إن شي ومودي يسعيان لتشكيل جبهة موحدة ضد الضغوط الغربية.
وقال مودي إن أجواء من "السلام والاستقرار" نشأت على حدودهما المتنازع عليها في منطقة جبال الهيمالايا، حيث وقعت اشتباكات بين قوات البلدين سقط فيها قتلى عام 2020، وهو ما أدى إلى تجميد معظم مجالات التعاون بين الخصمين المسلّحين نوويًا.
-
أخبار متعلقة
-
بوتين يصل إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون
-
حديقة زهور البيت الأبيض تغضب ترامب
-
غارات إسرائيلية مكثفة على النبطية جنوب لبنان
-
الحوثيون يتوعدون إسرائيل بـ(الثأر)
-
الدنمارك تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل
-
3 وفيات بانقلاب قطار في مصر
-
الحوثيون: استشهاد رئيس وزراء صنعاء أحمد الرهوي
-
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تمد يدها لغزة عبر خط المياه الناقل