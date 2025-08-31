الهند: ملتزمون بتحسين العلاقات مع الصين

11:48 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن نيودلهي ملتزمة بتحسين العلاقات مع بكين، خلال اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، الأحد. اضافة اعلان





ويزور مودي الصين للمرة الأولى منذ سبع سنوات، لحضور اجتماع المنتدى الأمني الإقليمي الذي يستمر يومين، ويشارك في الاجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط، في استعراض لتضامن دول الجنوب العالمي.



وفي مقطع فيديو على الحساب الرسمي للزعيم الهندي على منصة "إكس"، أخبر مودي شي خلال الاجتماع: "نحن ملتزمون بتطوير علاقاتنا على أساس الاحترام المتبادل والثقة والمراعاة".



وعُقد الاجتماع الثنائي بعد 5 أيام من فرض واشنطن رسومًا جمركية بنسبة 50% على البضائع الهندية بسبب مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. ويقول محللون إن شي ومودي يسعيان لتشكيل جبهة موحدة ضد الضغوط الغربية.



وقال مودي إن أجواء من "السلام والاستقرار" نشأت على حدودهما المتنازع عليها في منطقة جبال الهيمالايا، حيث وقعت اشتباكات بين قوات البلدين سقط فيها قتلى عام 2020، وهو ما أدى إلى تجميد معظم مجالات التعاون بين الخصمين المسلّحين نوويًا.



