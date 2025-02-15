وقالت القناة الأوكرانية: "وقع الانفجار بالقرب من العسكريين. وظهرت امرأة، وانفجرت حقيبتها، وهو ما تؤكده أيضا صفحات محلية في أوكرانيا".
وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن مقتل المرأة وأحد موظفي مركز التجنيد.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الشرطة الأوكرانية وقوع انفجار عند مدخل أحد المقاهي في مدينة نيكولايف، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.
وتنتشر في الإنترنت مشاهد لسوق الرجال إلى الخدمة بالقوة، واختطاف من هم في سن التجنيد ونقلهم إلى مراكز التدريب لفترارت قصيرة قبل زجهم في القتال، فيما يستمر نزيف قوات كييف التي فاقت خسائرها المليون قتيل حسب وزارة الدفاع الروسية، وتواصل تقهقرها أمام الجيش الروسي المستمر في التقدم على جميع المحاور.
روسيا اليوم
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