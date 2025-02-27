 
الخميس 2025-02-27 10:10 م
 

انخفاض المواليد في اليابان إلى أدنى مستوى في التاريخ

اليابان
اليابان
الخميس، 27-02-2025 09:26 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الصحة اليابانية اليوم الخميس، إن عدد المواليد في اليابان انخفض إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 720988 في عام 2024، وهو العام التاسع على التوالي من الانخفاض، ما يؤكد اتجاه الدولة نحو الشيخوخة السريعة وتناقص عدد السكان.

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وانخفض عدد المواليد بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء السابق، فوميو كيشيدا، في عام 2023، لتعزيز الإنجاب، في حين أن الرقم القياسي البالغ 1.62 مليون حالة وفاة يعني أن أكثر من شخصين ماتوا لكل طفل جديد يولد، وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية.


وأشار تاكومي فوجينامي، الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث اليابان، أن وراء انخفاض المواليد في اليابان عدداً أقل من الزيجات في السنوات الأخيرة، بسبب جائحة كوفيد-19.


وعلى الرغم من ارتفاع عدد الزيجات بنسبة 2.2 بالمئة إلى 499.999 زيجة في عام 2024، فإن هذا لم يحدث إلا بعد انخفاضات حادة، مثل انخفاض بنسبة 12.7 بالمئة في عام 2020.

 
gnews

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