انخفاض المواليد في اليابان إلى أدنى مستوى في التاريخ

وانخفض عدد المواليد بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء السابق، فوميو كيشيدا، في عام 2023، لتعزيز الإنجاب، في حين أن الرقم القياسي البالغ 1.62 مليون حالة وفاة يعني أن أكثر من شخصين ماتوا لكل طفل جديد يولد، وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية.
وأشار تاكومي فوجينامي، الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث اليابان، أن وراء انخفاض المواليد في اليابان عدداً أقل من الزيجات في السنوات الأخيرة، بسبب جائحة كوفيد-19.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الزيجات بنسبة 2.2 بالمئة إلى 499.999 زيجة في عام 2024، فإن هذا لم يحدث إلا بعد انخفاضات حادة، مثل انخفاض بنسبة 12.7 بالمئة في عام 2020.
-
أخبار متعلقة
-
لبنان: شهيد وجريح في هجوم بمسيرة إسرائيلية على مدينة الهرمل
-
روسيا تدعو للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لغزة
-
المحكمة السعودية تدعو لتحري هلال رمضان الجمعة
-
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف نقطة مراقبة لحزب الله في لبنان
-
بن غفير: مستعد للعودة للحكومة إذا نفذ نتنياهو مقترح ترامب
-
روسيا تعبر عن قلقها جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا
-
السعودية تدين قصف قوات الاحتلال مناطق في سوريا
-
الاتحاد الأوروبي ينوي إعادة جورجيا إلى "مسار الديمقراطية" بأي ثمن