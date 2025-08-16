بالتعاون مع الأردن.. الإمارات تنفذ الإنزال 71 على غزة

الوكيل الإخباري- استمراراً لعملية “ طيور الخير” التابعة لعملية “ الفارس الشهم 3”، نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة الإنزال الجوي الـ71 لتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة بالتعاون مع الأردن وبمشاركة كل من ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، وفرنسا.

و تضمنت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.