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بعد الغارات الإسرائيلية .. وزير لبناني يكشف عن حالة مطار بيروت

غارات إسرائيلية بالقرب من مطار بيروت الدولي
غارات إسرائيلية بالقرب من مطار بيروت الدولي
الخميس، 07-11-2024 11:36 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير النقل والأشغال العامة اللبناني علي حمية، أن المطار بيروت الدولي يعمل بشكل طبيعي، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس مبان في منطقة الأوزاعي قريبة من المطار.اضافة اعلان


واستهدفت سلسلة غارات عنيفة، ليل أمس، مبنى في حارة حريك وآخر في تحويطة الغدير ومبان في الأوزاعي لجهة المطار رفيق الحريري، وصلت أصداء انفجاراتها الى الجبل والمتن.

وعملت إدارة المطار على نقل الطائرات القريبة من المدرج المجاور للأوزاعي، فيما شهدت المنطقة زحمة سير خانقة بعد إنذارات بالإخلاء.

وفي السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم الليلة الماضية أهدافا لـ"حزب الله" قرب مطار بيروت وألحق به أضرارا طفيفة. 

وقال حمية في منشور عبر منصة "إكس": "مطار رفيق الحريري الدولي بيروت يعمل بشكل طبيعي".

روسيا اليوم
 
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