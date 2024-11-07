بعد الغارات الإسرائيلية .. وزير لبناني يكشف عن حالة مطار بيروت

واستهدفت سلسلة غارات عنيفة، ليل أمس، مبنى في حارة حريك وآخر في تحويطة الغدير ومبان في الأوزاعي لجهة المطار رفيق الحريري، وصلت أصداء انفجاراتها الى الجبل والمتن.
وعملت إدارة المطار على نقل الطائرات القريبة من المدرج المجاور للأوزاعي، فيما شهدت المنطقة زحمة سير خانقة بعد إنذارات بالإخلاء.
وفي السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم الليلة الماضية أهدافا لـ"حزب الله" قرب مطار بيروت وألحق به أضرارا طفيفة.
وقال حمية في منشور عبر منصة "إكس": "مطار رفيق الحريري الدولي بيروت يعمل بشكل طبيعي".
روسيا اليوم
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