الثلاثاء 2025-09-09 02:27 م
 

بلجيكا تؤكد أهمية التحقيق بحادثة أسطول الصمود في تونس

الثلاثاء، 09-09-2025 01:58 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف في الحادثة التي تعرض لها أسطول الصمود العالمي قبالة السواحل التونسية، وذلك في أعقاب أنباء عن استهداف إحدى سفنه بواسطة مسيّرة.اضافة اعلان


وشدد الوزير على ضرورة ضمان سلامة جميع أفراد طاقم الأسطول، مشيرًا إلى أن الحادثة تستدعي متابعة دقيقة من الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية المبادرات الإنسانية وحقوق المشاركين فيها.
 
 
