بلجيكا تؤكد أهمية التحقيق بحادثة أسطول الصمود في تونس

وشدد الوزير على ضرورة ضمان سلامة جميع أفراد طاقم الأسطول، مشيرًا إلى أن الحادثة تستدعي متابعة دقيقة من الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية المبادرات الإنسانية وحقوق المشاركين فيها.
-
