الجمعة 2025-08-08 08:32 م
 

بلومبرغ: الولايات المتحدة وروسيا تخططان لاتفاق هدنة لتعزيز مكاسب بوتين بأوكرانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 
الجمعة، 08-08-2025 06:48 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة بلومبرغ، الجمعة، بأن واشنطن وموسكو تسعيان للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا من شأنه أن يُثبت "احتلال روسيا للأراضي التي استولت عليها خلال غزوها العسكري".اضافة اعلان


ويعمل مسؤولون أميركيون وروس على التوصل إلى اتفاق بشأن تلك الأراضي تمهيدًا لقمة مرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبانٍ مدمرة جراء الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة

فلسطين دول عدة تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل بشأن غزة

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 8-8-2025

تعبيرية

أخبار محلية الطاقة والمعادن: لا يوجد توزيع لفاقد الكهرباء على المستهلكين

تعبيرية

أخبار محلية تنويه هام من شركة الكهرباء بشأن خفض قيمة الفاتورة

مبنى مؤسسة الغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء: لا حالات تسمم جماعي بسبب موجة الحر

الوكيل الإخباري- أصدرت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة، الجمعة، سلسلة من التحذيرات المهمة بشأن الوقاية من الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري، وذلك في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرار

أخبار محلية تحذيرات للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بلومبرغ: الولايات المتحدة وروسيا تخططان لاتفاق هدنة لتعزيز مكاسب بوتين بأوكرانيا

ارشيفية

أخبار محلية مدرسة الأمل للصم في الزرقاء..نجاح جميع الطلبة بتفوق في التوجيهي



 
 





الأكثر مشاهدة