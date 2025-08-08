بلومبرغ: الولايات المتحدة وروسيا تخططان لاتفاق هدنة لتعزيز مكاسب بوتين بأوكرانيا

ويعمل مسؤولون أميركيون وروس على التوصل إلى اتفاق بشأن تلك الأراضي تمهيدًا لقمة مرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
زلزال بقوة 5.2 يضرب روسيا
-
شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
الحكومة اللبنانية تستكمل بحث نزع سلاح حزب الله
-
وزير الخزانة الأميركي: ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية
-
الولايات المتحدة تزيد مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار
-
ترامب يعلن عن "قمة سلام تاريخية" بين أرمينيا وأذربيجان
-
مصر .. إصابة 11 سائحا في حادث مروع
-
ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع