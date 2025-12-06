السبت 2025-12-06 10:46 ص

شاهد شاروخان في موقف محرج أمام عروس ملياردير.. حقيقة الفيديو الأكثر تداولاً

السبت، 06-12-2025 09:09 ص

الوكيل الإخباري-   أثار النجم الهندي شاروخان جدلًا على مواقع التواصل بعد انتشار فيديو من حفل زفاف ضخم في نيودلهي، زُعم فيه أن العروس رفضت الرقص معه.

لكن تقارير صحفية هندية أكدت أن الادعاء غير دقيق، مشيرة إلى أن الفيديو كان مجتزأً من سياقه. وأظهرت النسخة الكاملة أن شاروخان كان يشارك العريس فقرة رقص فقط، فيما كانت العروس تتابع المشهد دون أن يُطلب منها الرقص.


وفي لحظة أخرى من الحفل، حاولت العروس أن يردد شاروخان عبارة شهيرة من إعلان قديم، لكنه رفض بخفة ظل لتجنب أي إحراج أو مشكلات قانونية، ما أضفى أجواءً من المرح على الحفل.

 

 

 

