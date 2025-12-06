شاهد شاروخان في موقف محرج أمام عروس ملياردير.. حقيقة الفيديو الأكثر تداولاً

لكن تقارير صحفية هندية أكدت أن الادعاء غير دقيق، مشيرة إلى أن الفيديو كان مجتزأً من سياقه. وأظهرت النسخة الكاملة أن شاروخان كان يشارك العريس فقرة رقص فقط، فيما كانت العروس تتابع المشهد دون أن يُطلب منها الرقص.
وفي لحظة أخرى من الحفل، حاولت العروس أن يردد شاروخان عبارة شهيرة من إعلان قديم، لكنه رفض بخفة ظل لتجنب أي إحراج أو مشكلات قانونية، ما أضفى أجواءً من المرح على الحفل.
Gante ka Badshah of Bollywood https://t.co/9fXOISg0AK pic.twitter.com/OmOXlzJfps
Warra King khan of Bollywood 🤡 pic.twitter.com/vNe9mCEPFA
