شاهد شاروخان في موقف محرج أمام عروس ملياردير.. حقيقة الفيديو الأكثر تداولاً

الوكيل الإخباري- أثار النجم الهندي شاروخان جدلًا على مواقع التواصل بعد انتشار فيديو من حفل زفاف ضخم في نيودلهي، زُعم فيه أن العروس رفضت الرقص معه.

اضافة اعلان



لكن تقارير صحفية هندية أكدت أن الادعاء غير دقيق، مشيرة إلى أن الفيديو كان مجتزأً من سياقه. وأظهرت النسخة الكاملة أن شاروخان كان يشارك العريس فقرة رقص فقط، فيما كانت العروس تتابع المشهد دون أن يُطلب منها الرقص.



وفي لحظة أخرى من الحفل، حاولت العروس أن يردد شاروخان عبارة شهيرة من إعلان قديم، لكنه رفض بخفة ظل لتجنب أي إحراج أو مشكلات قانونية، ما أضفى أجواءً من المرح على الحفل.





Gante ka Badshah of Bollywood pic.twitter.com/OmOXlzJfps Forget about dancing, they were teasing Srk with Vimal and Jubaa kesari 😭Gante ka Badshah of Bollywood https://t.co/9fXOISg0AK December 3, 2025



Warra King khan of Bollywood 🤡 Shahrukh Khan danced at some Billionaire's wedding for money , and even bride refused to dance with him 😭Warra King khan of Bollywood 🤡 pic.twitter.com/vNe9mCEPFA December 2, 2025