الإمارات تطلق قمرا اصطناعيا جديدا من الصين

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصاروخ الحامل انطلق من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري، بالقرب من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين، وتم وضع الأقمار التسعة في المدار المخطط لها بنجاح.
ويمثل نجاح مشروع القمر العربي 813، نقطة انطلاق نحو توسيع الشراكات العربية في علوم الفضاء عبر إطلاق مبادرات بحثية جديدة وتأسيس شبكة عربية لتبادل البيانات والخبرات، كما ستسهم هذه المبادرة في بناء قاعدة بيانات عربية موحدة لدعم صانعي القرار في قضايا استراتيجية متنوعة.
والأردن، وقع في 2019 على ميثاق تأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائي" التي تعمل في أولى مشاريعها على تصميم وتصنيع القمر الصناعي المسمى بـ "813"، وهو تاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون، البيت الذي جمع العلماء وترجم المعارف وأطلق الطاقات العلمية لأبناء المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
أكثر من 100 ألف كمبودي أُجلوا من مناطق حدودية مع تايلاند خلال الاشتباكات
-
ترامب يؤكّد أن الأسعار تنخفض "بشكل كبير" بفضله
-
زيلينسكي: الولايات المتحدة لا ترى أوكرانيا في الناتو
-
مقتل طاقم طائرة عسكرية سودانية بعد تحطمها أثناء محاولتها الهبوط
-
الاتحاد الأوروبي يوافق على خفض الانبعاثات 90% بحلول 2040
-
تجسس إسرائيلي يستهدف ملايين الهواتف المصرية
-
بريطانيا تفرض قيودا على 5 كيانات وفردين كجزء من العقوبات ضد روسيا
-
الدفاع البريطانية تعلن مقتل أحد جنودها في أوكرانيا