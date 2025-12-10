الإمارات تطلق قمرا اصطناعيا جديدا من الصين

10:04 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت الصين، الأربعاء، الصاروخ الحامل من طراز "ليغيان-1" أو "كينيتيكا-1واي11"، الذي يحمل على متنه 9 أقمار صناعية، أحدها قمر صناعي لدولة الإمارات، وهو القمر الاصطناعي العربي رقم 813.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصاروخ الحامل انطلق من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري، بالقرب من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين، وتم وضع الأقمار التسعة في المدار المخطط لها بنجاح.



ويمثل نجاح مشروع القمر العربي 813، نقطة انطلاق نحو توسيع الشراكات العربية في علوم الفضاء عبر إطلاق مبادرات بحثية جديدة وتأسيس شبكة عربية لتبادل البيانات والخبرات، كما ستسهم هذه المبادرة في بناء قاعدة بيانات عربية موحدة لدعم صانعي القرار في قضايا استراتيجية متنوعة.



والأردن، وقع في 2019 على ميثاق تأسيس "المجموعة العربية للتعاون الفضائي" التي تعمل في أولى مشاريعها على تصميم وتصنيع القمر الصناعي المسمى بـ "813"، وهو تاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون، البيت الذي جمع العلماء وترجم المعارف وأطلق الطاقات العلمية لأبناء المنطقة.

