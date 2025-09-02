ترامب: أشعر "بخيبة أمل كبيرة" تجاه بوتين

وأضاف الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري، إنه لا يشعر بالقلق حيال العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين.
وعقد ترامب قمة مع بوتين في منتصف آب بألاسكا، ثم التقى بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة كبار من دول أوروبية وحلف شمال الأطلسي في البيت الأبيض.
وعقب تلك الاجتماعات، قال ترامب، إنه يتوقع أن يعقد زيلينسكي وبوتين اجتماعا ثنائيا قبل عقد اجتماع ثلاثي سيشارك فيه ترامب أيضا.
