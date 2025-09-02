الأربعاء 2025-09-03 12:32 ص
 

ترامب: أشعر "بخيبة أمل كبيرة" تجاه بوتين
 
الثلاثاء، 02-09-2025 11:37 م
الوكيل الإخباري-  عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن شعوره "بخيبة أمل شديدة" تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال دون الخوض في التفاصيل، إن إدارته تعتزم اتخاذ بعض الإجراءات لخفض أعداد القتلى في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.اضافة اعلان


وأضاف الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري، إنه لا يشعر بالقلق حيال العلاقات الوثيقة بين روسيا والصين.

وعقد ترامب قمة مع بوتين في منتصف آب بألاسكا، ثم التقى بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة كبار من دول أوروبية وحلف شمال الأطلسي في البيت الأبيض.

وعقب تلك الاجتماعات، قال ترامب، إنه يتوقع أن يعقد زيلينسكي وبوتين اجتماعا ثنائيا قبل عقد اجتماع ثلاثي سيشارك فيه ترامب أيضا.
 
 
