الأحد 2025-09-28 06:45 م
 

ترامب: حدث مميز سيتحقق لأول مرة في الشرق الأوسط

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 28-09-2025 04:21 م

الوكيل الإخباري-   نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة عبر منصته "تروث سوشيال" قال فيها إن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق العظمة في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "الجميع على استعداد لشيء استثنائي، ولأول مرة على الإطلاق".

اضافة اعلان


وأضاف ترامب في رسالته القصيرة والمكتوبة بأحرف كبيرة للتأكيد: "سننجز الأمر".


ومن المقرّر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية اعلان صادر عن مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي

ك

فلسطين نتنياهو يعد قادة حماس بخروج آمن "إذا أنهوا الحرب وسلموا الرهائن"

مصر تضيق ذرعاً بإثيوبيا وتوجه لها رسالة حاسمة

عربي ودولي مصر تضيق ذرعاً بإثيوبيا وتوجه لها رسالة حاسمة

ل

أخبار محلية الأشغال تبدأ بصيانة الطريق الصحراوي بين الحميمة والقويرة

خطة حكومية شاملة لتطوير البحر الميت وتعزيز جاذبيته السياحية

أخبار محلية خطة حكومية شاملة لتطوير البحر الميت وتعزيز جاذبيته السياحية

ن

عربي ودولي استطلاع يظهر صاحب أدنى شعبية بين رؤساء وزراء بريطانيا عبر التاريخ

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

ل

أخبار محلية ماذا قال الحنيطي عن استعدادات الجيش في المنطقة العسكرية الوسطى؟



 
 





الأكثر مشاهدة