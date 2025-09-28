ترامب: حدث مميز سيتحقق لأول مرة في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدة عبر منصته "تروث سوشيال" قال فيها إن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق العظمة في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "الجميع على استعداد لشيء استثنائي، ولأول مرة على الإطلاق".

اضافة اعلان



وأضاف ترامب في رسالته القصيرة والمكتوبة بأحرف كبيرة للتأكيد: "سننجز الأمر".



ومن المقرّر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الاثنين.