ترامب سيعقد قمة متعددة الأطراف مع قادة دول في الأمم المتحدة

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، إن ترامب سيعقد "قمة متعددة الأطراف" مع قادة الأردن وقطر والسعودية وإندونيسيا وتركيا وباكستان ومصر والإمارات العربية المتحدة.
