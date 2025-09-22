ترامب سيعقد قمة متعددة الأطراف مع قادة دول في الأمم المتحدة

09:37 م

الوكيل الإخباري- يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب قادة دول أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستركّز بشكل كبير على حرب غزة، بحسب ما أفاد البيت الأبيض الاثنين. اضافة اعلان





وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، إن ترامب سيعقد "قمة متعددة الأطراف" مع قادة الأردن وقطر والسعودية وإندونيسيا وتركيا وباكستان ومصر والإمارات العربية المتحدة.



