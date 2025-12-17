الأربعاء 2025-12-17 12:14 م

أستراليا توجه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا لمنفذ اعتداء بونداي

وجّهت الشرطة الأسترالية تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا وارتكاب مجموعة أخرى من الجرائم للمشتبه به في اعتداء شاطئ بونداي نافيد أكرم الأربعاء بعد أسوأ عملية إطلاق نار جماعية تشهدها أستراليا منذ عقود. وقالت شر
الشرطة الأسترالية تقوم بعملية تمشيط في سيدني
الأربعاء، 17-12-2025 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   وجّهت الشرطة الأسترالية تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا وارتكاب مجموعة أخرى من الجرائم للمشتبه به في اعتداء شاطئ بونداي نافيد أكرم الأربعاء بعد أسوأ عملية إطلاق نار جماعية تشهدها أستراليا منذ عقود.اضافة اعلان


وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن "الشرطة ستتهم في المحكمة الرجل بالقيام بسلوك تسبب بالقتل وبإصابات خطيرة وبتعريض حياة أشخاص للخطر.

وأفادت في بيان بأن المؤشرات الأولية تدل على هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم "داعش" المدرج على قائمة الإرهاب في أستراليا".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المستشفى الميداني الأردني في

فلسطين الجيش يستأنف عمل المستشفى الميداني الأردني في تلّ الهوا شمال غزة

غا

تكنولوجيا لماذا تفكّر في شيء فتجده إعلانًا أمامك على الشاشة.. فهل يقرأ هاتفك أفكارك

أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، أهمية تعزيز تهيئة بيئة داعمة لتنافسية قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني، بما يعزز قدرته التنافسية على المستويين المحلي والإقليمي

أخبار محلية الغذاء والدواء تلتقي مع ممثلي قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني

لف

منوعات ما سر الذين يعيشون أكثر من 100 عام؟

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية الأشغال: جاهزية عالية وتعامل فوري مع بلاغات المواطنين خلال المنخفض الجوي

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يُحيل مدير عام "المواصفات والمقاييس" عبير الزهير إلى التَّقاعد

أخبار محلية مجلس الوزراء يُحيل مدير عام "المواصفات والمقاييس" عبير الزهير إلى التَّقاعد



 






الأكثر مشاهدة