أستراليا توجه تهم الإرهاب وقتل 15 شخصا لمنفذ اعتداء بونداي

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن "الشرطة ستتهم في المحكمة الرجل بالقيام بسلوك تسبب بالقتل وبإصابات خطيرة وبتعريض حياة أشخاص للخطر.
وأفادت في بيان بأن المؤشرات الأولية تدل على هجوم إرهابي مستوحى من تنظيم "داعش" المدرج على قائمة الإرهاب في أستراليا".
-
أخبار متعلقة
-
بعد موجة الغضب.. فيفا يطرح تذاكر مونديال 2026 بسعر في متناول الجماهير
-
فنزويلا ترفض حصار ترامب النفطي وتصفه بغير العقلاني
-
ترامب يضيف 5 دول إلى قائمة حظر الدخول الأمريكي
-
الجزائر.. تعديل قانون الجنسية في أجندة البرلمان
-
ترامب يشيد بويتكوف: الرجل المناسب للتسوية الأوكرانية
-
مسؤول أوكراني: وحدات الدفاع الجوي في حالة اشتباك في كييف
-
ترامب يعلن فرض حصار على "ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات"
-
أمريكا .. مكافأة 50 ألف دولار للعثور على منفذ هجوم جامعة براون