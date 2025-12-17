الأربعاء 2025-12-17 12:14 م

بعد موجة الغضب.. فيفا يطرح تذاكر مونديال 2026 بسعر في متناول الجماهير

كأس العالم
كأس العالم
الأربعاء، 17-12-2025 10:19 ص
الوكيل الإخباري-   كشف منظمو كأس العالم لكرة القدم، عن فئة جديدة من التذاكر بأسعار مخفضة بعد موجة غضب من الجماهير بشأن أسعار تذاكر نسخة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.اضافة اعلان


وقال الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في بيان إنه طرح عددا محدودا من التذاكر تحت مسمى "فئة دخول المشجعين" بسعر ثابت قدره 60 دولارا لجميع المباريات الـ104، بما في ذلك المباراة النهائية.

وأوضح أن الخطة "تهدف إلى دعم المشجعين المسافرين لمتابعة منتخباتهم الوطنية طوال البطولة".

وأضاف فيفا أن التذاكر البالغ سعرها 60 دولارا (51 يورو) ستُخصص لمشجعي المنتخبات المتأهلة، وستشكل 10% من حصة كل اتحاد وطني.

وكانت مجموعة "مشجعي كرة القدم في أوروبا" التي وصفت الأسعار الأسبوع الماضي بأنها "ابتزازية" و"فلكية"، ردت بالقول إن خطوة فيفا غير كافية.

وقالت المجموعة في بيان الثلاثاء "بينما نرحب باعتراف فيفا على ما يبدو بالأضرار التي كانت ستسببها خططها الأصلية، فإن التعديلات لا ترقى إلى المستوى المطلوب".

وكانت المجموعة قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن أسعار التذاكر تزيد بنحو خمسة أضعاف عن نسخة 2022 في قطر، ووصفت تسعير فيفا لبطولة 2026 بأنه "خيانة هائلة لتقاليد كأس العالم".

وأضافت حينها "إذا أراد مشجع متابعة فريقه من المباراة الأولى حتى النهائي، فسيتكلف ذلك ما لا يقل عن 6,900 دولار"، مشيرة إلى أن منظمي كأس العالم كانوا قد وعدوا بتذاكر تبدأ من 21 دولارا في ملف الاستضافة الصادر عام 2018.
 
 


