ترامب لأوكرانيا: ما كان عليكم أن تتنمروا على من هو أقوى منكم بكثير

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن أوكرانيا لم تكن بحاجة إلى استفزاز من هو أقوى منها بكثير، حتى مع وجود دعم مالي وعسكري كبير من الخارج.

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