ترامب لأوكرانيا: ما كان عليكم أن تتنمروا على من هو أقوى منكم بكثير

وأضاف ترامب: "لقد أعطيناهم [أوكرانيا] الكثير من المال والكثير من المعدات. نحن ننتج أفضل المعدات العسكرية في العالم. ولكن حتى مع كل هذا.. هذا أمر لا يصدق".
ولفت الرئيس الأمريكي النظر إلى الجنود الأوكرانيين الذين أطبقت عليهم القوات المسلحة الروسية الحصار في مقاطعة كورسك.
وقال: "العديد من الجنود الأوكرانيين محاصرون وهم في خطر كبير، وقد طلبت منهم [من روسيا] ألا يقتلوا هؤلاء الجنود. من فضلكم، لا تقتلوا هؤلاء الجنود".
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