 
السبت 2025-03-15 04:36 ص
 




            

        








    

        

        

            ترامب لأوكرانيا: ما كان عليكم أن تتنمروا على من هو أقوى منكم بكثير
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ترامب
            
                

                    ترامب 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        02:55 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن أوكرانيا لم تكن بحاجة إلى استفزاز من هو أقوى منها بكثير، حتى مع وجود دعم مالي وعسكري كبير من الخارج.
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وقال خلال كلمة ألقاها في وزارة العدل الأمريكية: "[الرئيس الأمريكي السابق جو] بايدن لم يكن يجب أن يسمح بهذه الحرب. أولا، لا ينبغي استفزاز من هو أقوى منك بكثير. حتى بوجود المال".

وأضاف ترامب: "لقد أعطيناهم [أوكرانيا] الكثير من المال والكثير من المعدات. نحن ننتج أفضل المعدات العسكرية في العالم. ولكن حتى مع كل هذا.. هذا أمر لا يصدق".

ولفت الرئيس الأمريكي النظر إلى الجنود الأوكرانيين الذين أطبقت عليهم القوات المسلحة الروسية الحصار في مقاطعة كورسك.

وقال: "العديد من الجنود الأوكرانيين محاصرون وهم في خطر كبير، وقد طلبت منهم [من روسيا] ألا يقتلوا هؤلاء الجنود. من فضلكم، لا تقتلوا هؤلاء الجنود".
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            ترامب لأوكرانيا: ما كان عليكم أن تتنمروا على من هو أقوى منكم بكثير
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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