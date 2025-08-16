ترامب: لا خطط وشيكة لمعاقبة الصين على شراء النفط الروسي

وهدّد ترامب بفرض عقوبات على موسكو، وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط من روسيا إذا لم تتخذ أي خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتعد الصين والهند أكبر مشتريين للنفط الروسي.
وفرض الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند، مشيرًا إلى استمرارها في استيراد النفط الروسي.
ومع ذلك، لم يتخذ ترامب أي إجراء مماثل ضد الصين.
وتلقّى ترامب سؤالًا بالفعل من شون هانيتي، خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، حول ما إذا كان يفكر الآن في اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد بكين بعد انتهاء قمة ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون التوصل إلى اتفاق أو وقف حرب موسكو في أوكرانيا.
