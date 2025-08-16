السبت 2025-08-16 12:30 م
 

ترامب: لا خطط وشيكة لمعاقبة الصين على شراء النفط الروسي

ترامب: لا خطط وشيكة لمعاقبة الصين على شراء النفط الروسي
ترامب
 
السبت، 16-08-2025 11:19 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه لا يحتاج حاليًا إلى التفكير في فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تشتري النفط الروسي مثل الصين، لكنه قد يضطر إلى ذلك "في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".اضافة اعلان


وهدّد ترامب بفرض عقوبات على موسكو، وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط من روسيا إذا لم تتخذ أي خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتعد الصين والهند أكبر مشتريين للنفط الروسي.

وفرض الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند، مشيرًا إلى استمرارها في استيراد النفط الروسي.

ومع ذلك، لم يتخذ ترامب أي إجراء مماثل ضد الصين.

وتلقّى ترامب سؤالًا بالفعل من شون هانيتي، خلال مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، حول ما إذا كان يفكر الآن في اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد بكين بعد انتهاء قمة ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون التوصل إلى اتفاق أو وقف حرب موسكو في أوكرانيا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المهندس عمّار عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال بوابة للأعمال من العالم إلى الأردن والمشرق العربي

كابيتال بنك يدعم دورة تدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات كابيتال بنك يدعم دورة تدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

علم الجزائر

عربي ودولي الجزائر تعلن الحداد

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تسجل ارتفاعا قياسيا وأعلى قيمة سوقية منذ 2010

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في اربد غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنصولك".

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

علما الاردن وباكستان

أخبار محلية الأردن يعزي باكستان

جانب من المضبوطات

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات

تعبيرية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة