الخميس 2025-08-28 03:16 م
 

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن
 
الخميس، 28-08-2025 01:25 م
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس إنه اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، بعد أن دوت صفارات الإنذار في بعض بلدات قريبة من قطاع غزة.اضافة اعلان


وجاء في بيان عسكري "عقب دوي صفارات الإنذار بسبب تسلّل طائرة معادية قبل قليل في المجتمعات القريبة من قطاع غزة، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي بنجاح طائرة بدون طيار أُطلقت من اليمن".
 
 
