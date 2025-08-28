جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرة أُطلقت من اليمن

وجاء في بيان عسكري "عقب دوي صفارات الإنذار بسبب تسلّل طائرة معادية قبل قليل في المجتمعات القريبة من قطاع غزة، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي بنجاح طائرة بدون طيار أُطلقت من اليمن".
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي يعلن تضرر مقر بعثته في كييف بالهجوم الروسي
-
دول الناتو تعلن تخصيص 2% من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي
-
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال غرب منغوليا
-
مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب عقد اجتماعا بشأن غزة بحضور بلير وكوشنر
-
3 قتلى و 9 جرحى في هجوم جوي روسي على كييف
-
مجلس الأمن يستعد لتمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان للمرة الأخيرة
-
الحكومة البلجيكية تفشل في الاتفاق على العقوبات ضد إسرائيل
-
إنزال إسرائيلي في ثكنة عسكرية بريف دمشق