حديقة زهور البيت الأبيض تغضب ترامب

الوكيل الإخباري- انتقد الرئيس الأمريكي أحد المقاولين في البيت الأبيض، ووصفه بـ"الأغبى"، مشيرًا إلى أن عماله تسببوا في إلحاق أضرار بالأعمال الحجرية في حديقة الورود خلال عمليات تجديد المساحة الخارجية.





ونشر دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" لقطات من كاميرات المراقبة تظهر الواقعة المزعومة، معبرًا عن استيائه من العمال الذين قال إنهم أحدثوا شقًا كبيرًا في الأعمال الحجرية المخصصة لتلك الحديقة المرموقة.



وأكد ترامب في منشوره أن "جودة الأسطح تمثل أولوية قصوى له، بصفته صاحب خلفية في مجال البناء"، مشيرًا إلى أن "حديقة الورود اكتملت الآن، وأصبحت أكثر جمالًا مما تصوّره عند التخطيط لها قبل عقود".



وأضاف أنه أثناء تفحصه للأعمال الحجرية قبل ثلاثة أيام، لاحظ وجود "شق عميق وبشع" يمتد لأكثر من 25 ياردة في الحجر الجيري.



ووثّقت اللقطات التي شاركها ترامب قيام عمال تابعين للمقاول غير المذكور بإتلاف الأعمال الحجرية أثناء نقلهم نباتات باستخدام عربة معدنية. كما انتقد ترامب رئيس العمال، الذي كان يراقب الموقف مرتديًا نظارات شمسية دون أن يتدخل، بينما يتشقق الحجر الجيري الثمين.



وأكد الرئيس أنه، بينما يحترم العمال والمقاولين الجادين، فإن مثل هذه الحوادث لا ينبغي أن تحدث، معلنًا عن نيته استبدال الحجر المتضرر، وتحميل المقاول التكاليف، مع منعه نهائيًا من العمل في البيت الأبيض.