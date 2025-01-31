حريق ضخم يلتهم سفناً في السويس

في التفاصيل، تلقت مديرية أمن السويس إخطارًا بالحادث منتصف الليل أمس الخميس، حيث تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة على ألسنة النيران التي امتدت لسفن أخرى.
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