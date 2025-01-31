 
الجمعة 2025-01-31 01:55 م
 

حريق ضخم يلتهم سفناً في السويس

من حريق السويس
من حريق السويس
الجمعة، 31-01-2025 10:47 ص
الوكيل الإخباري-   اندلع حريق ضخم في منطقة بناء السفن بحي عتاقة في محافظة السويس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة شخص على الأقل وتفحم 10 مراكب صيد ولنشات سياحية.اضافة اعلان


في التفاصيل، تلقت مديرية أمن السويس إخطارًا بالحادث منتصف الليل أمس الخميس، حيث تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة على ألسنة النيران التي امتدت لسفن أخرى.
 
gnews

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