الإثنين 2025-09-29 06:41 م
 

حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا في العراق

حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا في العراق
حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا في العراق
 
الإثنين، 29-09-2025 06:01 م
الوكيل الإخباري-أعلنت فرق الدفاع المدني العراقي، الإثنين، نجاحها في السيطرة الكاملة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من 3 طوابق، مخصصة لتجارة الإكسسوارات وأجهزة الموبايل، في منطقة شارع الربيعي بمنطقة زيونة وسط بغداد.اضافة اعلان


وأوضحت المديرية في بيان لها، أن "فرق الدفاع المدني دفعت بثقل أسطولها الآلي التخصصي لتكافح النيران من الأعلى مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المبنى، وإنقاذ المواطنين العراقيين وتحجيم الخسائر الناتجة عن الحريق، وتطويق النيران ومنع انتشارها إلى الأبنية التجارية المجاورة".

وأضافت المديرية، أن "فرق الدفاع المدني أنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية الناتجة عن ذلك".

وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الشؤون السياسية يلتقي طلبة العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية

أخبار محلية وزير الشؤون السياسية يلتقي طلبة العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية

ل

أخبار محلية "هيئة الاعتماد" تقر تسكين تخصصات جامعية وتجدد ترخيص أكاديميات تدريب

تعبيرية

أخبار محلية المزاد العلني للأرقام المميزة يرفد صندوق دعم الطالب بـ 3.97 مليون دينار

حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا في العراق

عربي ودولي حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا في العراق

ل

أخبار محلية اتفاقية لإطلاق النسخة الثانية من برنامج "مسارات: الفن والإعاقة"

وزير الدفاع الألماني يطالب بإصلاح الصناعة الدفاعية الأوروبية

عربي ودولي وزير الدفاع الألماني يطالب بإصلاح الصناعة الدفاعية الأوروبية

الملك وولي العهد يتابعان تمرينا ميدانيا لوحدات الدفاع الجوي الملكي

أخبار محلية الملك وولي العهد يتابعان تمرينا ميدانيا لوحدات الدفاع الجوي الملكي

ا

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني غزة/83 يواصل تقديم خدماته الإنسانية والطبية في خان يونس



 
 





الأكثر مشاهدة