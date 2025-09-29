حريق ضخم يلتهم مجمعا تجاريا في العراق

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن "فرق الدفاع المدني دفعت بثقل أسطولها الآلي التخصصي لتكافح النيران من الأعلى مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المبنى، وإنقاذ المواطنين العراقيين وتحجيم الخسائر الناتجة عن الحريق، وتطويق النيران ومنع انتشارها إلى الأبنية التجارية المجاورة".
وأضافت المديرية، أن "فرق الدفاع المدني أنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل أي إصابات بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية الناتجة عن ذلك".
وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية المعنية، واستدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
وزير الدفاع الألماني يطالب بإصلاح الصناعة الدفاعية الأوروبية
-
توضيح بخصوص تأشيرات الدخول الى الامارات
-
فيتنام: 9 قتلى و17 مفقودا ضحايا الإعصار بوالوي
-
مسيّرة إسرائيلية تنفذ غارة على بلدة عيترون جنوبي لبنان
-
إعلام أمريكي يكشف عن بنود خطة ترامب لوقف الحرب في القطاع
-
قوات فرنسية تصل إلى رومانيا للمشاركة في مناورات الناتو
-
استعدادات مكثفة في الكيان تحسبًا لوصول أسطول الصمود
-
نتنياهو: ندرس توفير خروج آمن لقادة حماس من غزة