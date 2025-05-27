خبير تركي: الاتحاد الأوروبي يعيق المفاوضات حول أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أكد الخبير السياسي التركي سرحات لطيف أوغلو أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطا على أوكرانيا لإفشال الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا.



وقال أوغلو لوكالة "نوفوستي": "ما زال الاتحاد الأوروبي يصور روسيا كتهديد، لكن الخلافات الداخلية بين أعضائه بدأت تظهر، حيث عارضت عدة دول سياسة بروكسل علنا. ومع ذلك، فإن هذه التصدعات تؤثر سلبا على أوكرانيا وعلى مسار التسوية السلمية".



وأضاف: "ستحاول الأطراف في كل مرحلة وضع خارطة طريق منفصلة للبنود المتفق عليها لتسوية الأزمة." مشيرا إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل الضغط على أوكرانيا لتعطيل أي تقدم نحو السلام."

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وأوضح أن العملية التفاوضية "ستكون تدريجية وطويلة الأمد."



من جهة أخرى، ذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سابقا أن هناك اتفاقا مبدئيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات، لكن لم تُكشف تفاصيل حول موعدها أو مكان انعقادها، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية التركية.



وفي سياق متصل، أعلنت مارتا كوس، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع، أن أوكرانيا "أنهت متطلباتها الداخلية وأصبحت جاهزة لبدء مفاوضات الانضمام الجادة."



بالمقابل، انتقد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو مساعي الاتحاد الأوروبي لتسريع انضمام أوكرانيا، قائلا إنها "ليست مستعدة بأي شكل من الأشكال"، واصفا إياها بأنها "أكثر دولة فاسدة في أوروبا."