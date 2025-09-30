خبير مصري يكشف عن كيفية فرض السيسي رؤيته على ترامب

وأوضح مخلوف أن "مصر نجحت في فرض إرادتها، والسر في ذلك موقفها الثابت تجاه رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وجهودها المخلصة على كافة المستويات"، معتبراً أن مصر "انتصرت في فرض رؤيتها على الولايات المتحدة الأمريكية لتغير موقفها من عملية التهجير بالنص في مقترح ترامب على عدم تهجير الشعب الفلسطيني وضمان العودة في أي وقت لأي فلسطيني".
وأضاف الخبير المصري أن مصر "فرضت رؤيتها على نتنياهو بموافقته على الانسحاب العسكري الإسرائيلي من غزة على مراحل، وهو ما كان يرفضه نتنياهو دائماً"، معتبراً أن "هذا تقدم إيجابي كبير".
إبعاد الهيمنة الإسرائيلية عن المعابر
وأشار مخلوف إلى أن الخطة "تضمنت دخول المساعدات وتوزيعها من خلال الأمم المتحدة وتشغيل معبر رفح، وهو ما يعني إبعاد الهيمنة الإسرائيلية عنه"، مؤكداً أن "إسرائيل هي التي كانت تغلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني باحتلالها محور فيلادلفيا".
ولفت إلى أن أبرز البنود السلبية يتمثل في "الغموض وعدم الوضوح بشعار الاتفاق على خلق أفق زمني لقيام دولة فلسطينية في المستقبل"، مشيراً إلى أن بنود الانسحاب "لم تضع جدولاً زمنياً أو أماكن محددة".
وأكد مخلوف أن الجهود المصرية تجاه الأزمة بقطاع غزة "مستمرة ومتواصلة"، موضحاً أن مصر "لم تدخر جهداً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مساندة الشعب الفلسطيني"، حيث قدمت "جهوداً مكثفة من الدعم غير المحدود للفلسطينيين على كافة المستويات (سياسياً/ إنسانياً/ ميدانياً/ أمنياً)".
وأوضح أن الجهود المصرية تركزت على المستوى السياسي من خلال "تكرار القيادة السياسية المصرية خلال أي اتصالات أو لقاءات أو مؤتمرات صحفية على الموقف المصري الواضح بشأن رفض المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم"، مع التشديد على أن "التهجير خط أحمر بالنسبة لمصر".
وتابع الخبير المصري أن مصر عقدت "أول قمة دولية معنية بالتطورات بقطاع غزة (قمة القاهرة للسلام) يوم 2023/10/21 بمشاركة عربية ودولية واسعة"، كما عقدت "قمة عربية إسلامية بالقاهرة شهر مارس 2025، تم خلالها التوافق على الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة"، مع تقديم مصر "مرافعة بمحكمة العدل الدولية تبرز الممارسات الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية"، والتهديد "بالانضمام للدعوى القضائية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل إلى المحكمة".
وأكد مخلوف أن الرؤية المصرية حرصت على "تأكيد أهمية أن تسفر أية جهود في مرحلة ما بعد الحرب ضد غزة عن استئناف العملية السياسية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي"، والوصول إلى "تطبيق مبدأ حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الذي يضمن الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".
وأشار إلى أنه على مستوى مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، "جرى تكثيف الجهود المصرية بالتنسيق مع الوسطاء (الولايات المتحدة، وقطر) للتوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار"، حيث تكللت هذه الجهود بالتوصل لاتفاق بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني يوم 2025/1/19 مقسم على 3 مراحل كل منها لمدة 42 يوماً.
وأوضح أنه تم خلال الاتفاق "الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية مقابل الإفراج عن 1924 أسيراً فلسطينياً، مع إدخال المساعدات حوالي 600 شاحنة يومياً وانسحاب إسرائيلي تدريجي من بعض المناطق بغزة، وإعادة فتح معبر رفح البري لخروج عدد مؤلف من 50 فلسطينياً يومياً من الجرحى والمصابين الفلسطينيين"، إلا أن الجانب الإسرائيلي "عرقل استكمال مراحل الاتفاق عبر إقدامه على عملية عسكرية منفردة ضد القطاع يوم 2025/3/18، مما أدى إلى استئناف القتال بالقطاع مرة أخرى".
وكشف مخلوف أنه على المستوى الإنساني والميداني، "حرصت مصر على التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة"، من خلال "التنسيق مع المنظمات الدولية الإغاثية لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية المطلوبة لسكان القطاع"، والتي يتم استقبالها بمطار العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، حيث "تحمل مصر حوالي 80% من المساعدات".
وأضاف أن مصر كثفت التواصل مع الجانب الإسرائيلي منذ يوم 2024/5/8 بعد سيطرته على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتعزيز تواجده بمحور فيلادلفيا، "من أجل الضغط لزيادة معدل إدخال المساعدات للقطاع من خلال معبر كرم أبو سالم، والعمل على فتح كافة المعابر مع القطاع لزيادة أعداد الشاحنات يومياً"، حيث "وصلت المساعدات التي تمر للقطاع مؤخراً إلى حوالي 250 شاحنة يومياً".
واختتم الخبير المصري بالإشارة إلى أن مصر استضافت يوم 2024/12/2 "مؤتمراً إنسانياً بشأن الأوضاع بقطاع غزة لتوفير الاحتياجات اللازمة للحد من تأزم الأوضاع هناك"، مع "مناقشة الاستعدادات اللازمة للبدء في إعادة إعماره"، وإنشاء "مخيمات مصرية للفلسطينيين النازحين من منازلهم داخل قطاع غزة (دير البلح ورفح وخان يونس)، لتقديم المساعدات والرعاية لهم بغزة".
روسيا اليوم
-
