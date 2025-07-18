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خلال زيارة الشرع .. على ماذا تفاهم السوريون والاسرائيليون في باكو ؟

الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس السوري أحمد الشرع
 
الجمعة، 18-07-2025 05:01 م
الوكيل الإخباري-   كشف الوزير والنائب السابق في الكنيست الإسرائيلي صالح طريف أن هنالك لقاءات قريبة ستجري بين دروز إسرائيل ونظام السوري الجديد حول الأحداث الأخيرة في السويداء.اضافة اعلان


وقال طريف خلال حديث صحفي بأن هنالك احتمالات للقاءات قريبة بيننا كمتحدثين باسم الطائفة وشخصيات سورية للوصول إلى اتفاق ما، لوقف هذا الدم المراق في الصراع".

وأضاف بأن الدروز مع سماحة الشيخ موفق طريف، الذي يعتبر الزعيم الروحي للطائفة في إسرائيل، يجرون محادثات مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ومع كبار رجال الأمن في سوريا".

وتابع "كان لي حديث أيضا أثناء المعارك مع العماد أحمد دالاتي، الذي كان قائد قوات النظام على الأرض في السويداء، لأننا لا نرغب في أن يسود سوى السلام والمحبة والتفاهم، ولا أحد يرغب في الانفصال، فنحن الدروز عرب أصيلون ولا يجب التشكيك بنا".

وحول زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع لعاصمة أذربيجان، باكو والحديث عن لقائه مع وفود إسرائيلية، بين النائب السابق "حسب رأيي، لم يُطرح موضوع الجولان على الطاولة في المحادثات خلال هذا الظرف، وكانت بأكملها عن مواضيع أمنية بين رجال الأمن الإسرائيليين ورجال النظام السوري الجديد، وتوصلوا إلى تفاهم كبير، ولا تزال هناك علاقات يومية بينهم واتصالات مستمرة للتنسيق".

روسيا اليوم
 
 
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