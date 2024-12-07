"روستيخ": الدبابات الغربية فشلت أمام الروسية بسبب ضعف دروعها

وقالت المؤسسة: "تُظهر الدبابات الروسية قدرة عالية على الصمود في منطقة العملية العسكرية الخاصة بفضل مفهوم الحماية والتصميم المعتمد، وبينما اعتمد المصممون الغربيون في المقام الأول على الدروع المركبة، افيما الروس على مفهوم الدروع المركبة مع الحماية الديناميكية".
وأشارت إلى أنه وبناء على تجربة العملية العسكرية الخاصة، بدأ تجهيز الدبابات بحماية ديناميكية من جميع الجوانب تقريبا، ودروع جانبية معززة، وحماية إضافية للبرج كما جهزت بوسائل لحمايتها من المسيرات مثل "الدروع القفصية" وأنظمة الحرب الإلكترونية والتمويه الخاص.
ونتيجة لذلك، يمكن للدبابات الروسية أن تصمد أمام عدة ضربات من أسلحة العدو بمختلف أنواعها، بما في ذلك القذائف والصواريخ المضادة للدبابات والمسيرات.
وأضافت: "الدبابات الغربية بدون الحماية المعدلة على النمط الروسي، لا تستطيع أن تتحمل الضربات بنفس القدر، حيث تم تدمير دبابة "تشالنجر" بريطانية بمسيرة حوّلتها إلى رماد انتثر على مساحة هكتارين".
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