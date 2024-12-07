 
السبت 2024-12-07 01:24 م
 

"روستيخ": الدبابات الغربية فشلت أمام الروسية بسبب ضعف دروعها

H
أرشيفية
السبت، 07-12-2024 10:18 ص

الوكيل الإخباري- أكدت مؤسسة "روستيخ" الروسية للتكنولوجيا أن الدبابات الروسية أظهرت قدرة عالية على الصمود بالقتال في أوكرانيا بفضل حمايتها العالية، فيما تعجز الدبابات الغربية عن تحمّل نفس الضربات.

وقالت المؤسسة: "تُظهر الدبابات الروسية قدرة عالية على الصمود في منطقة العملية العسكرية الخاصة بفضل مفهوم الحماية والتصميم المعتمد، وبينما اعتمد المصممون الغربيون في المقام الأول على الدروع المركبة، افيما الروس على مفهوم الدروع المركبة مع الحماية الديناميكية".

وأشارت إلى أنه وبناء على تجربة العملية العسكرية الخاصة، بدأ تجهيز الدبابات بحماية ديناميكية من جميع الجوانب تقريبا، ودروع جانبية معززة، وحماية إضافية للبرج كما جهزت بوسائل لحمايتها من المسيرات مثل "الدروع القفصية" وأنظمة الحرب الإلكترونية والتمويه الخاص.

اضافة اعلان


ونتيجة لذلك، يمكن للدبابات الروسية أن تصمد أمام عدة ضربات من أسلحة العدو بمختلف أنواعها، بما في ذلك القذائف والصواريخ المضادة للدبابات والمسيرات.


وأضافت: "الدبابات الغربية بدون الحماية المعدلة على النمط الروسي، لا تستطيع أن تتحمل الضربات بنفس القدر، حيث تم تدمير دبابة "تشالنجر" بريطانية بمسيرة حوّلتها إلى رماد انتثر على مساحة هكتارين".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن العام : وفاتان وإصابة بحريق منزل بالمفرق

علم سوريا

عربي ودولي دول تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا فوراً - أسماء

مكسيم خليل

فن ومشاهير كيف تفاعل نجوم الفن مع أحداث سوريا؟

ا

عربي ودولي أوكرانيا تتسلم دفعة ثانية من مقاتلات "إف-16" من الدنمارك

تعبيرية

اقتصاد محلي 6.397 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا

من منشأة فوردو النووية

عربي ودولي إيران تخطط لزيادة إنتاج اليورانيوم .. تقرير سري يكشف

ا

عربي ودولي إيران تنفي صحة الأنباء حول إخلاء سفارتها في دمشق

تايس اختطف من إحدى ضواحي دمشق

عربي ودولي والدة صحفي أمريكي مختطف في سوريا منذ 12 عاما: ابني بخير



 




الأكثر مشاهدة