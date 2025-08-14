روسيا تعلن عن تطوير ترسانة الصواريخ رغم وقف نشرها

07:50 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن أن موسكو واصلت تطوير أنظمة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى خلال فترة وقف نشرها، ما أتاح لها بناء ترسانة كبيرة من هذه الأسلحة.





وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي :" روسيا ما تزال ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية بشأن الأسلحة، إن قرار الوقف كان يقتصر على النشر ولم يشمل أنشطة البحث والتطوير، موسكو استغلت هذه الفترة لتطوير أنظمتها في هذا المجال وزيادة مخزونها الصاروخي من مختلف أنواع الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدة".



وكانت الخارجية الروسية، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري إلغاء الوقف الأحادي لنشر الصواريخ متوسطة المدى، معتبرة أن القرار جاء ردًا على تحركات أميركا وحلفائها العسكرية.

