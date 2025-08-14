الخميس 2025-08-14 09:45 م
 

روسيا تعلن عن تطوير ترسانة الصواريخ رغم وقف نشرها

روسيا تعلن عن تطوير ترسانة الصواريخ رغم وقف نشرها
روسيا تعلن عن تطوير ترسانة الصواريخ رغم وقف نشرها
 
الخميس، 14-08-2025 07:50 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن أن موسكو واصلت تطوير أنظمة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى خلال فترة وقف نشرها، ما أتاح لها بناء ترسانة كبيرة من هذه الأسلحة.اضافة اعلان


وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي :" روسيا ما تزال ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية بشأن الأسلحة، إن قرار الوقف كان يقتصر على النشر ولم يشمل أنشطة البحث والتطوير، موسكو استغلت هذه الفترة لتطوير أنظمتها في هذا المجال وزيادة مخزونها الصاروخي من مختلف أنواع الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدة".

وكانت الخارجية الروسية، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري إلغاء الوقف الأحادي لنشر الصواريخ متوسطة المدى، معتبرة أن القرار جاء ردًا على تحركات أميركا وحلفائها العسكرية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

الطقس تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة الخميس وأين سُجلت

ا

أخبار محلية ندوة عن المفاهيم الأساسية في الأمن السيبراني وأنواع التهديدات السيبرانية بوزارة التربية

ا

عربي ودولي الكرملين: لقاء بوتين وترامب سيجري وفق صيغة "خمسة مقابل خمسة"

ا

أخبار محلية ندوة في مركز شابات المزار الشمالي حول المخاطر الزراعية

ل

أسواق ومال الدولار ينهي سلسلة خسائر استمرت يومين بارتفاع 0.5%

ت

أخبار محلية "ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني" يدين تصريحات نتنياهو

ل

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

ل

أخبار محلية نائب الملك يستقبل أوائل الثانوية العامة في قصر بسمان - صور



 
 





الأكثر مشاهدة