روسيا تعلن عن تطوير ترسانة الصواريخ رغم وقف نشرها

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحفي :" روسيا ما تزال ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية بشأن الأسلحة، إن قرار الوقف كان يقتصر على النشر ولم يشمل أنشطة البحث والتطوير، موسكو استغلت هذه الفترة لتطوير أنظمتها في هذا المجال وزيادة مخزونها الصاروخي من مختلف أنواع الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدة".
وكانت الخارجية الروسية، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري إلغاء الوقف الأحادي لنشر الصواريخ متوسطة المدى، معتبرة أن القرار جاء ردًا على تحركات أميركا وحلفائها العسكرية.
