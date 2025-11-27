الخميس 2025-11-27 02:22 م

الحكم على رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة بالسجن 21 عاما بتهمة الفساد

رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة
رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة
الخميس، 27-11-2025 12:31 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت محكمة في بنغلادش، الخميس، حكما بالسجن 21 عاما على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في ثلاثة ملفات فساد.اضافة اعلان


ودانت محكمة في دكا برئاسة القاضي عبد الله المأمون، حسينة (78 عاما) بالاستحواذ بصورة غير قانونية على أراض في ضواحي أكبر مدن بنغلادش، في ختام محاكمة جرت غيابيا.

وأعلن القاضي عند النطق بالحكم أن "سلوك رئيسة الوزراء ... يكشف عن ميل متواصل إلى الفساد، يغذيه شعور بالإفلات من العقاب وصلاحيات غير محدودة وطمع واضح بالأملاك العامة".

كما حكم على ابنها وابنتها، الخميس، بالسجن خمس سنوات في الملفات ذاتها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية رئيس ديوان المحاسبة: لا نتدخل في إجراءات التعيين بالحكومة

بمشاركة أكثر من 1,300 شاب وشابة

أخبار الشركات منصّة زين للإبداع تنظّم 40 جلسة ريادية خلال أسبوع الريادة العالمي 2025

برعاية الأميرة سمية بنت الحسن منذ 2009… الأردن يختتم أسبوع الريادة العالمي 2025 تحت شعار "معًا نبني"

أخبار الشركات برعاية الأميرة سمية بنت الحسن منذ 2009… الأردن يختتم أسبوع الريادة العالمي 2025 تحت شعار "معًا نبني"

قل

منوعات مقتل فتاة أمريكية في هجوم كلاب ترعاها بالمنزل

قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت صحفيا ومصورا في مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة. ويشن جيش الاحتلال منذ أمس عملية عسكرية في محافظة طوباس حيث اعتقلت عشرات الفلسطينيين

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل صحفيا ومصورا بمدينة طوباس

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين

فلسطين استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين

طلبة مدارس - ارشيفية

أخبار محلية وزير التربية : على هؤلاء الطلاب التزام منازلهم

أطلع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس ٢٧ تشرين ثاني ٢٠٢٥ يرافقه مدير مشروع الناقل الوطني المهندس صدام خليفات ومسؤول تمويل مشاريع جاهزية شبكات البنية التحتية اياد القصير خلال جولة

أخبار محلية وزير المياه يطلع على مأخذ الناقل الوطني الجديد



 
 





الأكثر مشاهدة