الحكم على رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة بالسجن 21 عاما بتهمة الفساد

ودانت محكمة في دكا برئاسة القاضي عبد الله المأمون، حسينة (78 عاما) بالاستحواذ بصورة غير قانونية على أراض في ضواحي أكبر مدن بنغلادش، في ختام محاكمة جرت غيابيا.
وأعلن القاضي عند النطق بالحكم أن "سلوك رئيسة الوزراء ... يكشف عن ميل متواصل إلى الفساد، يغذيه شعور بالإفلات من العقاب وصلاحيات غير محدودة وطمع واضح بالأملاك العامة".
كما حكم على ابنها وابنتها، الخميس، بالسجن خمس سنوات في الملفات ذاتها.
