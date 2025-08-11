الإثنين 2025-08-11 08:36 ص
 

روسيا: هجوم أوكراني بمسيرات قتل شخصين في تولا واستهدف موسكو

الإثنين، 11-08-2025 08:14 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مسؤول إقليمي ووزارة الدفاع في روسيا بمقتل شخصين في منطقة تولا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أيضا موسكو ومناطق روسية أخرى.اضافة اعلان


وقال حاكم تولا دميتري ميلييف عبر تلغرام إن شخصين نقلا أيضا إلى المستشفى عقب الهجوم على منطقة تولا المتاخمة لمنطقة موسكو من الشمال.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 27 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون 3 ساعات في وقت متأخر من الأحد، بما في ذلك 11 طائرة فوق منطقة تولا، وواحدة فوق منطقة موسكو، والبقية فوق أربع مناطق أخرى في جنوب وغرب روسيا.
 
 
