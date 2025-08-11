روسيا: هجوم أوكراني بمسيرات قتل شخصين في تولا واستهدف موسكو

وقال حاكم تولا دميتري ميلييف عبر تلغرام إن شخصين نقلا أيضا إلى المستشفى عقب الهجوم على منطقة تولا المتاخمة لمنطقة موسكو من الشمال.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 27 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون 3 ساعات في وقت متأخر من الأحد، بما في ذلك 11 طائرة فوق منطقة تولا، وواحدة فوق منطقة موسكو، والبقية فوق أربع مناطق أخرى في جنوب وغرب روسيا.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل شخصين وإصابة 3 في هجوم أوكراني بالمسيرات في مقاطعة تولا الروسية
-
الحرس الثوري الإيراني: علييف وباشينيان ارتكبا نفس خطأ زيلينسكي
-
الأمين العام للناتو: توريدات الأسلحة لأوكرانيا ستستمر
-
مصر .. ضابط شرطة يشعل أزمة مع القضاة بـ"وصلة ضرب" - فيديو
-
تركيا .. "زلزال باليكيسير" يدمر عددا من المباني والمنازل
-
استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية
-
زلزال بقوة 6.1 درجة يهز تركيا
-
الدفاع السورية تصدر توضيحا حول مشاهد "تحركات الجيش الجديدة"