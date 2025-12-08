لجنة محافظة جرش تبحث تطوير الخدمات ودعم إدماج ذوي الإعاقة الحركية

وقال رئيس لجنة المجلس، الدكتور جهاد دعدره، إن الجلسة جاءت في إطار حرص المجلس على متابعة الواقع الخدمي والاجتماعي في المحافظة، والوقوف على أبرز التحديات التي تتطلب حلولًا عملية وخططًا تنفيذية واضحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
وناقشت اللجنة عددًا من الملفات التنموية، حيث جرى التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للمشاريع الجاري تنفيذها، وتوجيه الجهود نحو رفع كفاءة المرافق والبنى التحتية، بما يخدم احتياجات المجتمع المحلي ويواكب متطلبات النمو.
وشدّدت على ضرورة تهيئة المرافق العامة والمؤسسات الخدمية لتكون ميسّرة لهذه الفئة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مهني تسهم في رفع مهاراتهم وزيادة فرص حصولهم على عمل مناسب.
ودعت اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لفتح فرص عمل مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف البرامج التوعوية التي تسهم في نشر ثقافة احترام حقوقهم وضمان مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة.
كما بحثت اللجنة آليات التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات المجتمع المدني في جرش، بهدف تنفيذ مبادرات مشتركة تلبّي احتياجات هذه الفئة وتعزّز حضورها المجتمعي.
وفي ختام الجلسة، أكد دعدره وأعضاء المجلس أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة سيبقى في مقدمة أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أهمية استمرار الحوار والتشاور للوصول إلى حلول عملية تضمن توسيع نطاق التمكين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في محافظة جرش.
