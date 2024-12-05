رويترز: خطة ترامب لأوكرانيا لا تتضمن عضوية "الناتو"

ويقول مستشارو ترامب إنهم سيحاولون إجبار موسكو وكييف على التفاوض باستخدام العصا والجزرة، بما في ذلك وقف المساعدات العسكرية لكييف ما لم توافق على التفاوض، وتعزيز المساعدات إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعاون.
وقد تعهد ترامب مرارا وتكرارا خلال حملته الانتخابية بإنهاء الصراع المستمر خلال أربع وعشرين ساعة، إلا أنه لم يصرح بالكيفية التي يعتزم بها إنهاءه، في الوقت الذي يعرب فيه محللون ومسؤولون سابقون في الأمن القومي الأمريكي عن شكوك كبيرة في قدرة ترامب على الوفاء بمثل هذا التعهد بسبب تعقيد الصراع.
ولكن، بالنظر إلى تصريحات مستشاريه مجتمعة، فربما تشير إلى الخطوط العريضة المحتملة لخطة سلام ترامب.
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