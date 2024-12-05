رويترز: خطة ترامب لأوكرانيا لا تتضمن عضوية "الناتو"

الوكيل الإخباري- تضمنت مقترحات التسوية الأوكرانية التي يعرضها فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب التنازل عن أجزاء كبيرة من البلاد وسحب عضوية أوكرانيا في "الناتو" من جدول أعمال طاولة المفاوضات.



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جاء ذلك وفقا لما أوضحه تحليل أجرته "رويترز" لتصريحات مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب ومقابلات مع عدد من الأشخاص المقربين منه، وتوضح جميعا ما يطرح الآن في السر وفي العلن من مقترحات لإنهاء الصراع الأوكراني من خلال التنازل عن أجزاء كبيرة من أراضي البلاد لروسيا في المستقبل المنظور، إلا أن من ضمن العناصر التي تشترك فيه المقترحات، التي طرحها ثلاثة مستشارين رئيسيين من بينهم مبعوث ترامب الجديد إلى روسيا وأوكرانيا الفريق المتقاعد كيث كيلوغ، سحب عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" من على الطاولة.



ويقول مستشارو ترامب إنهم سيحاولون إجبار موسكو وكييف على التفاوض باستخدام العصا والجزرة، بما في ذلك وقف المساعدات العسكرية لكييف ما لم توافق على التفاوض، وتعزيز المساعدات إذا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعاون.



وقد تعهد ترامب مرارا وتكرارا خلال حملته الانتخابية بإنهاء الصراع المستمر خلال أربع وعشرين ساعة، إلا أنه لم يصرح بالكيفية التي يعتزم بها إنهاءه، في الوقت الذي يعرب فيه محللون ومسؤولون سابقون في الأمن القومي الأمريكي عن شكوك كبيرة في قدرة ترامب على الوفاء بمثل هذا التعهد بسبب تعقيد الصراع.



ولكن، بالنظر إلى تصريحات مستشاريه مجتمعة، فربما تشير إلى الخطوط العريضة المحتملة لخطة سلام ترامب.