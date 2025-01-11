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زلزال شديد يهز إثيوبيا وسط سلسلة هزات متكررة

فقاعات طينية قرب النشاط البركاني بمنطقة عفار شمال شرقي إثيوبيا
فقاعات طينية قرب النشاط البركاني بمنطقة عفار شمال شرقي إثيوبيا
السبت، 11-01-2025 10:21 ص
الوكيل الإخباري-   ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر منطقة شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وفقًا لما أعلنه مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي إف زد). وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.اضافة اعلان


ويأتي هذا الزلزال ضمن سلسلة من الهزات الأرضية التي هزت إثيوبيا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت البلاد زلزالًا بقوة 5.8 درجات يومي الجمعة والسبت الماضيين، مما أدى إلى عمليات إجلاء واسعة النطاق. وذكرت الحكومة الإثيوبية أن هذه الزلازل "تتزايد من حيث الحجم والوتيرة"، مضيفة أنها أرسلت فرقًا لتقييم الأضرار.

وأفادت لجنة إدارة أخطار الكوارث الإثيوبية بأن أكثر من 20 ألف شخص تم إجلاؤهم إلى مناطق أكثر أمانًا في منطقتي عفار وأوروميا، من بين أكثر من 51 ألف شخص معرضين للخطر. وأوضحت اللجنة أن هناك خططًا جارية لنقل أكثر من 8 آلاف شخص آخرين في أوروميا خلال الأيام المقبلة.

وتعد إثيوبيا من أكثر المناطق عرضة للزلازل بسبب موقعها على طول الوادي المتصدع (غريت ريفت فالي)، الذي يُعد من أكثر المناطق النشطة زلزاليًا في العالم. ويقول خبراء الزلازل إن الهزات الأرضية والثورات البركانية في المنطقة ناجمة عن توسع الصفائح التكتونية تحت الوادي.

وألحقت الهزات الأخيرة أضرارًا بالمنازل، كما أثارت مخاوف من احتمال إثارة بركان جبل دوفان الهامد قرب سيغينتو في منطقة عفار، مما دفع السكان المحليين إلى مغادرة منازلهم في حالة من الذعر.

وتواصل السلطات الإثيوبية مراقبة الوضع عن كثب، وسط تحذيرات من احتمال استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة.

الجزيرة
 
gnews

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