زيلينسكي: أوكرانيا "تعتمد" على ترامب لإقناع روسيا لإنهاء الحرب

الوكيل الإخباري- حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترامب الجمعة على إقناع روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا أثناء قمته المرتقبة في ألاسكا مع فلاديمير بوتين. اضافة اعلان





وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "حان الوقت لإنهاء الحرب. ينبغي على روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة. نعتمد على أميركا".



في الوقت الذي أعلن فيه زيلينسكي أن جيشه سيرسل تعزيزات إلى شرق أوكرانيا حيث حققت القوات الروسية تقدما سريعا باتّجاه بلدة دوبروبيليا التي تعد مركزا للتعدين.



وأشار زيلينسكي إلى أنه "اتخذ اليوم قرار بإرسال مزيد من التعزيزات إلى هذه المنطقة وغيرها في منطقة دونيتسك... يواصل الجيش الروسي تكبد خسائر كبيرة في محاولاته لضمان وضع سياسي أفضل للقيادة الروسية في اجتماع ألاسكا".



