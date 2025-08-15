الجمعة 2025-08-15 05:03 م
 

زيلينسكي: أوكرانيا "تعتمد" على ترامب لإقناع روسيا لإنهاء الحرب

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
 
الجمعة، 15-08-2025 04:46 م
الوكيل الإخباري-   حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترامب الجمعة على إقناع روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا أثناء قمته المرتقبة في ألاسكا مع فلاديمير بوتين.اضافة اعلان


وقال زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "حان الوقت لإنهاء الحرب. ينبغي على روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة. نعتمد على أميركا".

في الوقت الذي أعلن فيه زيلينسكي أن جيشه سيرسل تعزيزات إلى شرق أوكرانيا حيث حققت القوات الروسية تقدما سريعا باتّجاه بلدة دوبروبيليا التي تعد مركزا للتعدين.

وأشار زيلينسكي إلى أنه "اتخذ اليوم قرار بإرسال مزيد من التعزيزات إلى هذه المنطقة وغيرها في منطقة دونيتسك... يواصل الجيش الروسي تكبد خسائر كبيرة في محاولاته لضمان وضع سياسي أفضل للقيادة الروسية في اجتماع ألاسكا".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الحرائق تجددت في ريف حماة والساحل السوري في ظل مناخ جاف واشتداد الرياح

عربي ودولي تجدد الحرائق بريف حماة و 25 فريقاً يشاركون في الإطفاء بالساحل السوري

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: أوكرانيا "تعتمد" على ترامب لإقناع روسيا لإنهاء الحرب

ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ليصل إلى 1.078 مليار دينار

اقتصاد محلي ارتفاع عجز الموازنة خلال النصف الأول ليصل إلى 1.078 مليار دينار

ت

عربي ودولي روسيا: 5 قتلى وأكثر من 100 مصاب بحريق هائل في مؤسسة صناعية

غه

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ن

أخبار محلية تكية أم علي ترسل أولى شحنات لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة منذ 6 أشهر

ل

أخبار محلية السفارة الهندية بعمان تحتفل بالذكرى الـ79 لاستقلال بلادها

اا

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان صيف تلفريك عجلون 2025



 
 





الأكثر مشاهدة